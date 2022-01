Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben die Immobilientransaktionen des dritten Quartals 2021 ausgewertet

Die teuerste Wohnimmobilie wurde um 17,4 Mio. Euro in Going am Wilden Kaiser (Tirol) verkauft

Das größte Grundstück wechselte in Wildendürnbach (Niederösterreich) den Eigentümer

Die meisten Transaktionen gab es in Graz (Stadt), Innsbruck-Land, Salzburg (Stadt), Baden und Wien 22., Donaustadt



Die Nachfrage nach Immobilien-Eigentum in Österreich blieb im 3. Quartal 2021 ungebrochen hoch. Das kann auch den Grundbuchdaten entnommen werden. „Der Wunsch nach Eigentum ergibt sich aus der Stabilität, die es insbesondere in Krisenzeiten bietet. Die Menschen in Österreich haben weiterhin ein steigendes Bedürfnis nach Sicherheit, ausreichend Platz und privaten Freiflächen, die auch während Lockdowns ungestört genutzt werden können. Immobilien zählen weiterhin zu den beliebtesten langfristigen Investitionen, besonders in Hinblick auf die Altersvorsorge“, erklärt Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.

Gemeinsam mit dem Grundbuchexperten IMMOunited wirft die Immobilienplattform willhaben regelmäßig einen Blick auf die neuesten Entwicklungen der Transaktionen in Österreich. Untersucht werden hierbei Grundbuchdaten wie die meisten Transaktionen pro Bezirk, Top-Deals im Wohnbereich, die höchsten Transaktionssummen und die größten Grundstücksverkäufe. Anbei sind die wichtigsten Ergebnisse des dritten Quartals 2021 zusammengefasst.

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – absolut

Top 5 - Österreichweit

710 in Graz (Stadt) (Steiermark) 316 in Innsbruck-Land (Tirol) 305 in Salzburg (Stadt) (Salzburg) 302 in Baden (Niederösterreich) 286 in Wien 22., Donaustadt (Wien)

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner

Top 5 – Österreichweit

Eisenstadt (Stadt) (Burgenland) Villach (Stadt) (Kärnten) Hollabrunn (Niederösterreich) Kitzbühel (Tirol) Dornbirn (Vorarlberg)

Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland (Meiste Immobilien-Transaktionen relativ pro Einwohner)

Burgenland – Eisenstadt (Stadt) Kärnten – Villach (Stadt) Niederösterreich – Hollabrunn Oberösterreich – Gmunden Salzburg – Zell am See Steiermark – Graz (Stadt) Tirol – Kitzbühel Vorarlberg – Dornbirn Wien – Wien 19., Döbling

Bezirke: Die wenigsten Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner

Eferding (Oberösterreich) Weiz (Steiermark) Rohrbach (Oberösterreich) Freistadt (Oberösterreich) Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark)

Wohnungen und Häuser: Die Top-Transaktionen im Quartal – nach Kaufpreis

Top 5 - Österreichweit

17,4 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser (Tirol) 11,4 Mio. Euro, eine Villa in Kitzbühel (Tirol) 10,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol) 5,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Maria Wörth (Kärnten) 4,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser (Tirol)

Top 3 - Pro Bundesland

Burgenland

1,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Neusiedl am See 740.000 Euro, eine Dachgeschosswohnung in Neusiedl am See 740.000 Euro, ein Einfamilienhaus mit Seeanteil in Neufeld an der Leitha

Kärnten

5,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Maria Wörth 3,5 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Schiefling am Wörther See 2,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Döbriach

Niederösterreich

3,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg 3,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus am Bisamberg 2,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

Oberösterreich

2,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Mondsee 2,7 Mio. Euro, eine Wohnung in Linz 2,5 Mio. Euro, eine Wohnung in Mondsee

Salzburg

3,5 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg 3,0 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg 2,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Fuschl am See

Steiermark

1,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz 1,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Altaussee 1,1 Mio. Euro, eine Wohnung in Graz

Tirol

17,4 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser 11,4 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel 10,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

Vorarlberg

3,8 Mio. Euro, eine Wohnung in Altach 2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Götzis 1,6 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Bregenz

Wien

4,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling 4,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 23., Liesing 4,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling

Die größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Top 5 - Österreichweit

43,4 Mio. Euro, ein Zinshausanteil in Wien 1., Innere Stadt (Wien) 35,9 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 04., Wieden (Wien) 33,0 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in Wien 04., Wieden (Wien) 26,9 Mio. Euro, ein Gebäude in Bergheim (Salzburg) 25,5 Mio. Euro, ein Grundstück Wien 23., Liesing (Wien)

Pro Bundesland

Burgenland

3,1 Mio. Euro, ein Lager und Bürogebäude in Heiligenkreuz im Lafnitztal

Kärnten

11,4 Mio. Euro, ein Gebäude in Maria Wörth

Niederösterreich

14,9 Mio. Euro, ein Gebäude in Wiener Neudorf

Oberösterreich

12,0 Mio. Euro, für ein Geschäftshaus in Linz

Salzburg

26,9 Mio. Euro, ein Gebäude in Bergheim

Steiermark

16,0 Mio. Euro, vier Mehrfamilienhäuser samt Wohnungen und PKW-Abstellplätzen in Graz

Tirol

17,4 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser

Vorarlberg

6,0 Mio. Euro, ein Wohnungspaket in Lustenau

Wien

43,4 Mio. Euro, ein Zinshausanteil in Wien 1., Innere Stadt



Die Top Grundstück-Deals des Quartals nach Fläche

Top 3 – Österreichweit

135.000 m² – Wildendürnbach (Niederösterreich) 130.000 m² – Raasdorf (Niederösterreich) 123.000 m² – St. Peter ob Judenburg (Steiermark)

Pro Bundesland

Burgenland

69.000 m² – Neudorf

Kärnten

67.000 m² – St. Georgen am Längsee

Niederösterreich

135.000 m² – Wildendürnbach

Oberösterreich

81.000 m² – Neumarkt im Hausruckkreis

Salzburg

37.000 m² – Bad Gastein

Steiermark

123.000 m² – St. Peter ob Judenburg

Tirol

23.000 m² – Telfes im Stubai

Vorarlberg

15.000 m² – St. Gallenkirch

Wien

16.000 m² – Wien 10., Favoriten



Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.07.2021 - 30.09.2021) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Stichtag war der 22.12.2021. Insgesamt wurden für die Quartalsinfo Q3/2021 rund 14.700 realisierte Transaktionen ausgewertet.

