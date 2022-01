SPÖ-Vorderwinkler: „Für eine ‚Matura wie damals‘ ist es heuer einfach zu früh“

SPÖ kündigt Antrag auf freiwillige mündliche Matura im Nationalrat an – Streiks sind „rote Karte“ für Missmanagement des Bildungsministeriums

Wien (OTS/SK) - „Für eine ‚Matura wie damals‘ ist es heuer einfach noch zu früh“, stellt die SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler überzeugt fest. Angesichts der Tatsache, dass es sich beim heurigen Maturajahrgang um lauter Schülerinnen und Schüler handle, die allesamt seit der sechsten Schulstufe mit einem pandemischen Dauerausnahmezustand konfrontiert waren, der sich mit einem „katastrophalen Management des Bildungsministeriums“ gepaart habe, könne man aus Sicht von Vorderwinkler noch nicht zum Normalbetrieb zurückkehren. Die SPÖ-Abgeordnete kündigt daher einen Antrag im Nationalrat an, in dem sie – auch im Sinne der heute erneut streikenden Schüler*innenschaft – eine freiwillige mündliche Matura vorschlägt. Nachdem einzelne grüne Abgeordnete und auch die Jugendorganisationen der Grünen sich dafür ausgesprochen hatten, geht man in der SPÖ auch von einer breiten Zustimmung aus. ****

„Die ÖVP, vom Bildungsminister bis hin zur Jugendstaatssekretärin, soll endlich Politik für die Schülerinnen und Schüler statt gegen sie betreiben“, ärgert sich die SPÖ-Bildungssprecherin über die dort vorherrschende Sturheit ohne Not und argumentiert abschließend, dass die Schulstreiks „die überfällige rote Karte für das Missmanagement des Bildungsministeriums sind“. (Schluss) lp

