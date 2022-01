Deloitte Tech Trends 2022: Datenkollaboration wird zum großen Thema für Unternehmen

Wien (OTS) - Das Beratungsunternehmen Deloitte gibt jährlich einen Überblick über die Zukunftstrends im Technologiebereich. Der aktuelle Report zeigt: Die zukunftsträchtigen Themen Datenkollaboration, unternehmensweit eingesetzte Cloud-Lösungen, Blockchain-Technologie sowie Künstliche Intelligenz im Bereich Cybersecurity werden in Unternehmen eine wichtige Rolle einnehmen.



In den letzten zwei Jahren kurbelte die COVID-19-Pandemie die Digitalisierung in der Wirtschaft an. Abläufe, die früher ein Jahr oder länger dauerten, werden heute in wenigen Monaten realisiert. „Unternehmen werden immer agiler, um Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Lieferschwierigkeiten oder fehlende Planbarkeit zu bewältigen. Dabei setzen sie auf technologische Lösungen – dadurch werden sie wettbewerbsfähiger und resilienter für immer neue Veränderungen“, erklärt Bernhard Göbl, Partner bei Deloitte Österreich.



Zielgerichteter Einsatz von Datenkollaborationen



2022 wird vor allem das Thema Datenkollaborationen – das sichere Teilen von Daten zwischen Partner-Organisationen – an Bedeutung gewinnen. Unternehmen wird hiermit ermöglicht, umfassendere Daten zu analysieren und in weiterer Folge daraus neue Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des eigenen Geschäfts zu ziehen. „Der Datenaustausch zwischen Unternehmen muss nach aktuellen Verschlüsselungsstandards erfolgen. Bei der Analyse der Daten können Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen effektiv unterstützen“, betont dazu Bernhard Göbl.



Entscheidender Wettbewerbsvorteil durch Cloud-Lösungen



Laut Deloitte Report ermöglicht Cloud-Computing modulare Lösungen für einzelne Industrie- und Geschäftszweige, die Unternehmen bei strategischen und technischen Anforderungen entlasten können. „Dadurch entsteht eine Verzahnung zwischen IT-Abläufen und strategischen Prozessen. Diese Synergie kann für die Unternehmen einen echten Wettbewerbsvorteil darstellen“, analysiert der Deloitte Experte.



Breitere Verwendung der Blockchain-Technologie



Unternehmen erkennen immer mehr die breiten Anwendungsbereiche für die Blockchain-Technologie jenseits von Kryptowährungen. Bei der Datenkollaboration zwischen Unternehmen sowie bei digitalen Assets wie Non-Fungible Tokens (NFTs) spielt sie bereits eine maßgebliche Rolle. „Auf Basis der Blockchain können viele neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickelt werden“, so Bernhard Göbl. „Dieser Markt wird sich im neuen Jahr auch in Österreich stark weiterentwickeln.“



Deloitte empfiehlt Unternehmen zudem die Analyse von sich häufig wiederholenden Prozessen, um die Effizienz von IT-Backoffices langfristig sicherzustellen. Aus einer Kombination von Prozessoptimierung, Automatisierung und Self-Service können nachhaltige Lösungen für Unternehmen entwickelt werden. „Gerade neue Generationen von Infrastruktur- und Applikationssystemen nutzen Maschinelles Lernen, um mögliche Verbesserungen aufzuzeigen oder direkt durchzuführen. Dadurch können IT-Backoffices komplexe Systeme rascher verwalten – das führt wiederum zu einer verbesserten Customer Journey.“



Verstärkte Cybersecurity durch Künstliche Intelligenz



Die Anzahl und Komplexität von Cyberattacken nimmt weiter zu, daher bleibt IT-Sicherheit auch 2022 ein wichtiges Thema. Connected Devices sowie Remote Working bieten Cyberkriminellen eine große Angriffsfläche. Laut Studie werden Unternehmen zukünftig auf Künstliche Intelligenz zurückgreifen, um Cyberangriffe früher zu erkennen und schneller darauf zu reagieren. „Die Cyber-KI stellt im Bereich der IT-Sicherheit eine wesentliche Unterstützung dar. Unternehmen können sie sich zunutze machen und sich damit nachhaltig vor gefährlichen Cyberattacken schützen“, erklärt der Experte.



Mit der steigenden Zahl von Connected Devices wächst auch der Aufgabenbereich der IT. CIOs müssen sich Gedanken machen, wie sie beispielsweise Drohnen, Smart Glasses, Smart Watches oder weitere Connected Devices sicher in tägliche Unternehmensabläufe einbinden können. „Die IT-Abteilungen müssen heute den Spagat zwischen dem Erhalt der etablierten Infrastruktur und der Integration von neuen Devices schaffen. Nur wenn die neuen Technologien sinnvoll mit den bestehenden Systemen verbunden werden können, entsteht auch ein spürbarer Mehrwert“, fügt Bernhard Göbl abschließend hinzu.



Zum Download:



Studie Deloitte Tech Trends 2022



Foto Bernhard Göbl Credits Deloitte/feelimage



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.

Rückfragen & Kontakt:

Deloitte Österreich

Mag. Armin Nowshad

Head of Corporate Communications

+43 1 537 00 8556

arnowshad @ deloitte.at

www.deloitte.at