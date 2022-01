„TRANS* – EIN HYPE?“ Diskussion zum Thema „Trans/Gender/Inter“ im Baharat

Wien (OTS) - Das Café Baharat ist ein gemeinnütziges Arbeitstrainingsprojekt des Wiener Hilfswerks für subsidiär Schutzberechtigte. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „inspired by Baharat“ findet dort am 3. Februar 2022 eine Diskussion zum Thema „Trans* – ein Hype?“ mit Mag. Johannes Wahala, Leiter der Beratungsstellen Courage statt.



Manche Menschen fühlen sich mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht wohl. Sie werden mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen (chromosomal, anatomisch, und/oder hormonell) geboren. Stimmt die erlebte Geschlechtsidentität nicht mit den Geschlechtsmerkmalen des Körpers überein, kann es zu einem enormen Leidensdruck der betroffenen Menschen kommen. Trans*Gender, Trans*Identitäten, Gender*Fluid, Gender*Dysphorie, Gender*Inkongruenz, Inter*Geschlechtlichkeiten. „Alle diese Begriffe bezeichnen Personen, die in unterschiedlicher Weise nicht den gängigen Vorstellungen von Geschlecht und/oder Geschlechtsidentität folgen können oder wollen. Wir erleben heute eine Vielfalt von Geschlechtsentwicklungen und -identitäten. Wichtig ist dabei, zwischen Geschlechtsnonkonformitäten und Geschlechtsdysphorien zu unterscheiden“, konstatiert Mag. Johannes Wahala. Er ist Psycho- und Sexualtherapeut, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften sowie Leiter der Beratungsstellen Courage Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck und Linz.



Wie können Eltern, Pädagog*innen und Fachkräfte Menschen begleiten, die sich gender-nonkonform verhalten bzw. die gender-dysphorisch empfinden? Was genau braucht es an Einsicht und Unterstützung in Familien, betreutem Wohnen, Kindergärten, Schulen und Freizeitinstitutionen? Welchen Stellenwert hat dabei eine geschlechtssensible Pädagogik? Mit dieser äußerst sensiblen und komplexen Thematik geht auch einiges an Verwirrung und Verunsicherung einher. Was ist die „richtige“ Bezeichnung? Wo sind die Unterschiede? Worauf ist im privaten und beruflichen Kontext zu achten? All diese Fragen werden bei der Veranstaltung am 3.2.2022 versucht zu beantworten.



Donnerstag, 3.2.2022, 18 bis 20 Uhr

„TRANS*– EIN HYPE?“

Diskussion mit Mag. Johannes Wahala, Leiter der Beratungsstellen Courage

Café Baharat, Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien





Baharat

Seit drei Jahren betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Arbeitstrainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung. Weitere Informationen: www.baharat.wien



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

