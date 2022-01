Wien: neue Colocation-Fläche in bester Verfügbarkeitsklasse in Österreich

Modern und hochverfügbar – next layer bietet ab sofort eine weitere Colocation-Fläche im Rechenzentrum von NTT in Wien 10 an

Wien (OTS) - Der Wiener Internet-Service-Provider und IT-Cloud-Anbieter next layer erweitert seine Colocation-Fläche im modernsten und hochverfügbaren Tier-3-Rechenzentrum von NTT in Wien 10 und bietet dort den idealen Standort für hochmoderne Hybrid-Cloud-Lösungen für Geschäftskunden.

Eine Hybrid Cloud verbindet das Beste aus den alten Cloud-Welten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und für künftige Herausforderungen gewappnet zu sein, ist es für Unternehmen sinnvoll und notwendig, die lokale IT-Infrastruktur im Verbund mit zusätzlichen Private- oder Public-Cloud-Lösungen zu kombinieren. So werden Flexibilitäts- und Kostenvorteile generiert.

Der Wiener Internet-Service-Provider next layer hat nun seine Colocation-Fläche im modernsten und hochverfügbaren Tier-3-Rechenzentrum von NTT in Wien 10 erweitert und schafft damit die idealen Voraussetzungen für solche Hybrid-Cloud-Lösungen. Der neue Bereich ist mit der besten Infrastruktur ausgestattet, die es derzeit in Österreich gibt: redundante Stromversorgung, Notstromgeneratoren, redundante Klimatisierung, Perimeter-Schutz und Zutritt 24x7 mit Videoüberwachung, mehrfache Anbindung an den next layer high performance Glasfaserbackbone – mit mehr als 3 Terabit direkt ins Internet – und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Vorteile:

Redundante Stromversorgung n+1 (USV, Notstromgeneratoren)

Besonders energieeffizientes und modernstes Design

Redundante Klimatisierung n+1 nach ASHRAE und DIN 50001 / DIN EN 50600 (parallele Transferswitches, Dieselgeneratoren mit 48h Reserve)

Perimeter-Schutz und Zutritt 24x7 mit Videoüberwachung

Mehrfache Anbindung an den next layer high performance Glasfaserbackbone – mit mehr als 3 Terabit direkt ins Internet Cloud Connect zu next layer Cloud Services und Hyperscalern Remote Pering zu mehreren Internet Exchange Points

Bei Bedarf zusätzlich auch DDOS-Protection für alle Services

Staatlich ausgezeichnete Qualität

Persönliche Beratung und Consulting

24×7-Support durch hochqualifizierte TechnikerInnen

Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet-Service-Provider, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastrukturen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbstbetriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. next layer ist ISO 27001-, einige Mitarbeiter sind ITIL-zertifiziert und gleich vier Produkte wurden mit dem Ö-Cloud-Gütesiegel ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde next layer als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren.

