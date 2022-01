Das neue BMW 8er Coupé, das neue BMW 8er Cabriolet und das neue 8er Gran Coupé

Luxuriöses Sportwagen-Ambiente neu definiert.

Salzburg (OTS) - Die neue BMW 8er Reihe präsentiert sich mit einer neugestalteten Fahrzeugfront, mit einem innovativen und luxurösen Innenraum, dem brandneuen Bediensystem BMW iDrive und einem serienmäßigen M-Sportpaket. Optisches Highlight ist unter anderem die im Dunkeln leuchtende BMW Niere „Iconic Glow“. 19 Zoll große M Leichtmetallräder und neue Außenfarben runden die sportliche Erscheinung der BMW 8er Reihe ab. Die Modelle stehen in drei Karosserievarianten mit jeweils drei Motoren und einer Höchstleistung von 390kW/530 PS zur Verfügung. Abgerundet wird die Neuauflage mit einem limitieren Editionsmodell in Kooperation mit Designer Jeff Koons. Die neue BMW 8er Reihe ist ab März 2022 im Handel erhältlich. Ein Herz aus Österreich: Über die Hälfte der Motoren der BMW 8er Reihe werden im BMW Group Werk in Steyr gefertigt.

Markteinführung der neuen BMW 8er Reihe in Österreich: März 2022.

Mehr Informationen zu der neuen BMW 8er Reihe finden Sie im BMW PressClub.

