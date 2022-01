NÖAAB begrüßt den heutigen Beschluss der Landesregierung zum blau-gelben Pflegepaket

Im Zuge der heutigen Regierungssitzung wurde der erste wesentliche Punkt des neuen blau-gelben Pflegepakets umgesetzt.

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen des blau-gelben Pflegepakets, welches kürzlich von der Landesregierung präsentiert wurde, wird als erster wesentlicher Schritt das Schulgeld bereits ab 1. Februar 2022 für Schülerinnen und Schüler übernommen. Dies gilt für Schulen für Sozialbetreuungsberufe, der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege- sowie Fachschulen für soziale Berufe.

Mit diesem blau-gelben Pflegepaket und den damit verbundenen Entlastungen für Schülerinnen und Schüler wird es gelingen viele weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Pflegebereich in Niederösterreich zu gewinnen. So werden interessierte und motivierte, zukünftige Pflegefachkräfte noch besser unterstützt.



„Das blau-gelbe Pflegepaket wird, neben der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, auch den Aus- und Umbau der Pflegeeinrichtungen fördern. Dabei wird auf eine bedarfsgerechte Bauweise geachtet werden, um die Wege für Pflegekräfte zu optimieren und auf die Bedürfnisse der zu Pflegenden noch besser eingehen zu können. Es wird auch weiterhin einiges an Geld in die Hand genommen werden, um genau da zu investieren, wo es notwendig ist“, so NÖAAB-Landtagsabgeordneter und Sozialsprecher Anton Erber.

