Es gibt viel zu tun! Gemeinnützige Projekte für Wiener Ehrenamtswoche gesucht

Wien (OTS) - WIENXTRA und die Stadt Wien laden Organisationen und Vereine ab sofort dazu ein, Projekte für die zweite Wiener Ehrenamtswoche 2022 einzureichen. Gesucht werden Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche aller Schulstufen aktiv ins Tun kommen und ehrenamtliche Arbeit hautnah erleben. Die Einreichfrist endet am 3.4.2022



Mit ihren Projekten übernehmen gemeinnützige Organisationen und Vereine dort Verantwortung, wo sie benötigt wird. Sei es bei der Unterstützung für bedürftige Kinder, beim Empowerment von Jugendlichen, beim Schutz von Umwelt und Tieren oder der Armenhilfe. Die Ehrenamtswoche ermöglicht ihnen ihre Arbeit für Schüler*innen zugänglich zu machen und die Vielfalt an Möglichkeiten für freiwillige Arbeit zu zeigen. Im Vorjahr haben bei der Aktion, die von WIENXTRA und der Stadt Wien ins Leben gerufen wurde, über 6.000 Schüler*innen mitgemacht. Heuer findet die Wiener Ehrenamtswoche zwischen 22. und 29.6. statt.

„Gemeinnützige Organisationen und ihre Freiwilligen leisten tagtäglich Unglaubliches für das Gemeinwohl. Mit der Teilnahme an der Ehrenamtswoche motivieren Organisationen auch Kinder und Jugendliche, sich ehrenamtlich zu engagieren und zeigen ihnen, wie wichtig Solidarität für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist!“, hebt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr die Bedeutung von freiwilligem Engagement hervor.

Menschen, die sehen, welche Möglichkeiten es für freiwillige Arbeit gibt, zeigen eine höhere Bereitschaft sich freiwillig zu engagieren. „Mit ihren Projekten bei der Ehrenamtswoche, geben gemeinnützige Einrichtungen jungen Menschen die Chance sich freiwillig zu engagieren. Schüler*innen erfahren dadurch, dass sie mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben leisten. Das gibt ein tolles Gefühl das „Wir“ zu erleben. So kommen junge Menschen auf den Geschmack ehrenamtlich aktiv zu werden.“, so Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA.

Projekteinreichung startet ab sofort und läuft bis 3.4.

Bei der ersten Ehrenamtswoche, die letztes Jahr stattfand, engagierten sich Schüler*innen in zahlreichen Feldern der ehrenamtlichen Arbeit. Sie gaben Kleidung an Obdachlose aus, säuberten die Donauinsel oder errichtetet in der Nachbarschaft Gemüsehochbeete.

Für die Ehrenamtswoche 2022 im Zeitraum vom 22. bis 29.6. werden wieder gemeinnützige Projekte gesucht, die einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Projekte für alle Wiener Schulklassen aller Schulstufen und Schulformen sind willkommen. Einreichen können gemeinnützige Vereine, NGOs, NPOs, Social Profit Unternehmen und weitere am Gemeinwohl orientierte Einrichtungen. Kooperationen zwischen Partner*innen sind möglich. Die Einreichfrist läuft bis 3. April.

Alle Details zu den Projektkriterien und zur Einreichung sind zu finden unter wienxtra.at/ehrenamtswoche

Video: Ein kurzes Video vermittelt einen guten Eindruck von der ersten Wiener Ehrenamtswoche:

youtube.at/wienxtra-ehrenamtswoche .





Rückfragen & Kontakt:

Kristina Grgić

WIENXTRA-Kommunikation

+43 1 909 4000 84381

kristina.grgic @ wienxtra.at



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at