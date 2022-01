Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SP): 1. Margaretner Eistraum

Gratis Eislaufspaß im Bacherpark für Klein und Groß

Wien (OTS/SPW) - Im Winter ist die Möglichkeit der Outdoor-Aktivitäten begrenzt, doch die Margaretner Bezirksvertretung hatte eine, wortwörtlich, coole Idee, um die Parkanlage im Bacherpark auch in der kalten Jahreszeit gut zu nutzen. Gleich zwei Parteien (SPÖ, NEOS) haben einen Antrag für einen Eislaufplatz im Bezirk eingebracht, der einstimmig angenommen wurde. Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SPÖ) hat diesen Vorschlag sofort in die Tat umgesetzt und so können Kinder wie Erwachsene von 3. bis 28. Februar gratis im Bacherpark eislaufen.

Der Eislaufplatz steht zu den Öffnungszeiten der Parkanlage (7:00 – 22:00 Uhr) in einem der Ballsportkäfige zur Verfügung.

Damit dieses tolle Angebot auch wirklich alle nutzen können, stehen mindestens 30 Paar Eislaufschuhe in gängigen Größen sowie Eisstockzubehör zur kostenlosen Entleihung zur Verfügung.

„Wir wissen, dass die Margaretner*innen den öffentlichen Raum als zweites Wohnzimmer nutzen und deshalb freue ich mich, den Kindern hier so eine tolle Freizeitmöglichkeit zu bieten, bei der sie etwas lernen und sich gemeinsam an der frischen Luft austoben können“, so Bezirksvorsteherin Silvia Janković.

Am 3.2.2022 um 15 Uhr wird die Bezirksvorsteherin den Eislaufplatz im Bacherpark eröffnen und lädt alle Margaretner*innen herzlich zu Maroni und Punsch ein. Die Gruppe „Kigru“ wird mit Musik und Kinderprogramm für Stimmung sorgen und zwischendurch stellen Nachwuchs-Eishockey-Spieler verschiedener Vereine bei einer kleinen Show ihr Können unter Beweis. Begleitet werden sie von dem Ex-Eishockey Profispieler Chris Harand.

Auf die aktuellen Corona-Maßnahmen wird streng geachtet. Bei der Eröffnung gilt die 2G-Regel.

Programm

15:00 Uhr: Beginn

15:30 Uhr: Eröffnung mit Kigru (Kinderanimation)

16:00 Uhr: Show von Nachwuchs-Eishockey-Spielern



Entleihung der Eislaufschuhe

Jeden Donnerstag und Freitag von 15:00–17:00 Uhr vor Ort (Parkbetreuung). Der Schlüssel kann auch zu den Öffnungszeiten der Bücherei (Pannaschgasse 6) dort abgeholt werden.

Öffnungszeiten der Bücherei:

Montag: 10.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr

Dienstag: 13.00–18.00 Uhr

Donnerstag: 10.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr

Freitag: 13.00–18.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Berger, MA

Büro der Bezirksvorsteherin für Margareten Mag.a (FH) Silvia Janković, MA

Schönbrunner Straße 54 | 1050 Wien | 1. Stock, Zi. 122

Tel.: 01/4000-05122

Mobil: 43 676 8118 05122

Mail: sophie.berger @ wien.gv.at