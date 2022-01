SPÖ-Deutsch: Untätigkeit des Sozialministers gegen Inflation ist unentschuldbar

Kanzler muss Kampf gegen Teuerung zur Chefsache erklären

Wien (OTS/SK) - Während die höchste Inflation seit zehn Jahren über Österreich drüberfährt, hat es sich die Regierung im Schlafwagen gemütlich gemacht – und tut gar nichts. Nach dem gestrigen Debakel von Sozialminister Mückstein beim Seniorenrat fordert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Dienstag, ÖVP-Kanzler Nehammer auf, das Ruder in die Hand zu nehmen und endlich entschieden gegen die Teuerung vorzugehen. „Von Brot über Treibstoffpreise bis zum Strom: Die Preissteigerungen sind dramatisch. Diese Entwicklung duldet keinen Aufschub. Der Kanzler ist in der Pflicht, er muss den Kampf gegen die Teuerungslawine zur Chefsache erklären“, so Deutsch, der die Untätigkeit und Herzlosigkeit des Sozialministers als „unentschuldbar“ bezeichnet. Für Deutsch ist klar: „Niemand in Österreich soll hungern oder frieren“. Es brauche jetzt sofort eine Entlastung, damit sich die Menschen das Leben leisten können. ****

Seit Monaten drängt die SPÖ auf eine befristete Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas als Teuerungsausgleich sowie einen einmaligen Winterzuschuss des Bundes in Höhe von 300 Euro für Haushalte mit niedrigem Einkommen. „Diese Maßnahmen würden jene sofort entlasten, die von der Teuerung besonders betroffen sind: Familien, Studierende und Pensionist*innen“, so Deutsch, der betont, dass die Vorschläge der SPÖ längst auf dem Tisch liegen. „Handeln Sie endlich, Herr Bundeskanzler. Wir haben im Kampf gegen die Teuerung keine Zeit mehr zu verlieren!“, appelliert Deutsch an Nehammer. (Schluss) ls/upa



