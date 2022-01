AK Niederösterreich fördert neue Projekte zum Thema Versorgungssicherheit

Ab März können Ideen eingereicht werden – AK NÖ-Wieser: Zudem zentrale Schwerpunkt-Projekte wie leistbares Wohnen

St. Pölten (OTS) - Der Projektfonds Arbeit 4.0 der Arbeiterkammer Niederösterreich wird auch heuer fortgesetzt. Der Förderschwerpunkt liegt dieses Jahr auf dem Thema Versorgungssicherheit. Eine zentrale Rolle nehmen dabei die Gemeinden ein. Es werden Projekte gefördert, die Lösungen für Verkehr, Pflege oder Gesundheit langfristig sichern, eine nachhaltige Energiewende schaffen oder die soziale Infrastruktur für ArbeitnehmerInnen verbessern. „Ein Schwerpunkt dabei ist leistbares Wohnen. Es gilt, im Sinne der Versorgungssicherheit die regionalen Lieferketten und kommunalen Strukturen zu stärken“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Anhand von fünf Themenfelder werden Projekte in den Gemeinden und Regionen gefördert: Gesundheit und Pflege, Mobilität und öffentlicher Verkehr, Soziale Infrastruktur, Nahversorgung und Lieferketten & Re-Regionalisierung, Energiezukunft und Energiesicherheit & kritische Infrastruktur.Es gibt zwei Einreichrunden, um Projekte einzureichen. Die erste Einreichrunde läuft von 1. bis 24. März, die zweite Einreichrunde von 1. bis 22. September.



Zudem gibt es fünf Zukunftskonferenzen, die in den einzelnen Regionen durchgeführt werden und jeweils einen thematischen Schwerpunkt beinhalten:

Zukunftskonferenzen

Nahversorgung in der Region: Hollabrunn: 29. 03. 2022

Mobilität der Zukunft: Tulln: 31. 03. 2022

Energieversorgung von morgen: Amstetten: 05. 04. 2022

Gesundheit & Pflege: Neunkirchen: 21. 04. 2022

Soziales, Bildung und Zusammenleben: Waidhofen a. d. Thaya: 03. 05. 2022



Nach den regionalen Zukunftskonferenzen gibt es im Juni eine Abschluss-Veranstaltung. Dabei werden ausgewählte Projekte öffentlich vorgestellt. Danach sollen in einer Projekt- und Ideenmesse, Gemeinden mit möglichen Kooperationspartnern wie Vereinen, Betrieben oder wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenkommen. Hier können entsprechende Ideen weiterentwickelt werden und in konkreten Projekten münden.

Infoveranstaltung für Einreichungen: 24. Februar 2022 10-11:30 Uhr



Nähere Informationen sowie die Förder-Kriterien unter: noe.arbeiterkammer.at/gemeindedialog

