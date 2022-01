Führung „schau ma mal“ am 27.1. im Bezirksmuseum 16

Kunstwerke von Alfred Graselli, Infos: bm1160@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Wer sich für zeitgenössische Kunst interessiert, kann am Donnerstag, 27. Jänner, an einer kostenlosen Führung durch die Sonder-Ausstellung „schau ma mal“ im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Eingang: Amtshaus-Rückseite) teilnehmen. Geleitet wird der Rundgang von Alfred Graselli, der über sein langjähriges künstlerisches Schaffen spricht, die Exponate in dieser Schau kommentiert und Fragen beantwortet. Beginn ist um 17.00 Uhr. Mehr Informationen per E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

Bis Donnerstag, 24. Februar, zeigt das Bezirksmuseum Ottakring die Sonder-Ausstellung „schau ma mal“. Geboten wird ein guter Überblick über das vielfältige kunstvolle Wirken des Alfred Graselli. Der Kreative lebt im 16. Bezirk und ist seit über 5 Jahrzehnten im Inland und im Ausland aktiv (Installationen, Performance-Aktionen, Symposien, u.v.a.).

Das Publikum sieht Zeichnungen, Plakate, Kataloge, Gemälde, Objekte und andere Arbeiten. Besucherinnen und Besucher des Bezirksmuseums Ottakring haben die aktuellen Corona-Regelungen einzuhalten. Die Museumsräumlichkeiten sind Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. Auskünfte: Telefon 4000/16 127 (während der Besichtigungszeiten). Alfred Graselli ist im Internet zu finden: http://alfredgraselli.net.

