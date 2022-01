Klimaschutzministerium – Öffentliche Konsultation zum „Aktionsplan Mikroplastik“ startet

Freisetzung von umweltschädlichem Mikroplastik soll drastisch reduziert werden – Öffentlichkeit kann bis 04. März 2022 Stellungnahmen zum Plan abgeben

Wien (OTS) - Das Klimaschutzministerium startet die öffentliche Konsultation zum neuen „Aktionsplan Mikroplastik“. Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket soll zum Schutz der Natur in Österreich die Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt drastisch reduziert werden. Bis 04. März 2022 können interessierte Personen, Verbände und Unternehmen sowie weitere Akteur:innen, die Wissenschaft, Behörden aber auch Privatpersonen Stellungnahmen zu den Plänen abgeben. Der „Aktionsplan Mikroplastik“ und die öffentliche Konsultation findet sich unter: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/kunststoffe/mikroplastik.html

„Mikroplastik sind winzige Plastikteilchen, die in der Umwelt, in unseren Lebensmitteln und sogar schon im menschlichen Körper gefunden wurden. Das führt kann zu weitreichenden Folgen für unsere Gesundheit und die Umwelt – vor allem, da die langfristigen Auswirkungen und Schäden noch kaum erforscht sind. Trotzdem gelangt Mikroplastik heute noch sehr oft unkontrolliert in die Umwelt – durch Kosmetikprodukte, Reifenabrieb oder beim Waschen von Gewand. Das müssen wir in Zukunft verhindern. Deshalb werden wir mit dem Aktionsplan Mikroplastik jetzt Maßnahmen gegen die Verschmutzung unserer Natur setzen“, betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Im Aktionsplan findet sich etwa eine wesentliche Änderung bei der Klärschlammbewirtschaftung. So sollen oftmals stark mit Mikroplastik belastete Klärschlamme in Zukunft nicht mehr in die Natur geraten. Österreich wird außerdem auf europäischer Ebene konsequent daran arbeiten, dass in Wasch- und Reinigungsmitteln, Düngemittel oder auch in Kosmetika kein Mikroplastik mehr enthalten sein darf. Um diese Entwicklung zur unterstützen, planen wir außerdem die Erforschung und Überwachung der Mikroplastikbelastung in der Umwelt zu verstärken.

„Mit dem Start der öffentlichen Konsultation holen wir nun noch mehr Expertise an Board. Die Einbindung der Öffentlichkeit – von der Wissenschaft über Unternehmen bis zu den Bürger:innen – ist ein ganz wichtiger Schritt. Und ich freue mich auf viele wertvolle Stellungnahmen“, so Gewessler zum Start der Konsultation.

Alle Infos zur Öffentlichen Konsultation finden sich unter: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/kunststoffe/mikroplastik.html. Nach Ende der Öffentlichen Auflage werden die Expert:innen des Klimaschutzministeriums die Stellungnahmen sichten und einarbeiten. Der Aktionsplan Mikroplastik soll dann bis zum Sommer finalisiert werden.

