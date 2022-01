„Endlich Leben“ heißt es beim „Bergdoktor“ am 26. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

ORF-Premiere für neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Hans Sigl

Wien (OTS) - „Der Bergdoktor“ tritt wieder seinen Dienst in ORF 2 an, wenn am Mittwoch, dem 26. Jänner 2022, um 20.15 Uhr eine neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie auf dem Programm steht. In „Endlich Leben“ hat eine junge Herzpatientin Probleme, die Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl vor ein Rätsel stellen. Zu alledem bricht Franziska (Simone Hanselmann) kurz nach ihrer Abreise bewusstlos zusammen und plötzlich hängen ihr Leben und das ihres ungeborenen Kindes am seidenen Faden. An der Seite von Hans Sigl spielen in weiteren Rollen wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel und Andrea Gerhard. In Episodenrollen sind u. a. Claudia Wenzel, Leonie Wesselow und Ann-Kathrin Kramer zu sehen. Regie führte Axel Barth nach einem Drehbuch von Philipp Roth und Marc Hillefeld.

„Der Bergdoktor – Endlich Leben“ am 26. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Endlich leben – Martins (Hans Sigl) Patientin Chiara Engl (Leonie Wesselow) wünscht sich nichts sehnlicher als das. Eigentlich stehen die Chancen gut. Chiara hat ein neues Herz erhalten und will gerade in Wien eine Ausbildung anfangen, als plötzlich gesundheitliche Probleme auftreten. Martin steht vor einem Rätsel. Zu schaffen macht ihm auch, dass Franziska (Simone Hanselmann) im Flugzeug bewusstlos zusammengebrochen ist. Ihr Leben und das ihres ungeborenen Sohnes hängen am seidenen Faden. Doch Martin sind die Hände gebunden.

Wer nicht genug vom smarten „Bergdoktor“ bekommen kann, findet die ersten 13 Staffeln zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at).

