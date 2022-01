Voith wird alleiniger Anteilseigner von ELIN Motoren

Heidenheim

Voith übernimmt die verbleibenden Anteile an ELIN Motoren.

Durch die Übernahme treibt Voith den konsequenten Ausbau des Kerngeschäfts im Bereich nachhaltiger Technologien voran.

ELIN Motoren wird weiterhin unter der etablierten Marke tätig sein.

Seit 1. Mai 2020 ist die ELIN Motoren GmbH zu 70 Prozent Teil der Voith Group. 30 Prozent des Unternehmens waren weiterhin im Besitz des langjährigen Geschäftsführers Kommerzialrat Ing. Franz Hrachowitz. Ende letzten Jahres verständigten sich beide Parteien auf die Übernahme der verbleibenden Anteile.

Die ELIN Motoren GmbH beschäftigt insgesamt rund 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von circa 120 Millionen Euro. Das Unternehmen produziert elektrische Motoren und Generatoren in Kleinserie sowie individuelle Lösungen für Industrieanwendungen. Dabei fokussiert sich ELIN Motoren auf elektrische Maschinen, Motoren im Niederspannungs-, Mittelspannungs- sowie im Hochspannungsbereich und Generatoren, insbesondere für die Windenergie sowie die dezentrale Energieerzeugung. Mit seinem Produktportfolio bedient das Unternehmen die Zielmärkte Windenergie, Kunststoff, Tunnel und Bergbau, Öl und Gas, Anlagenbau sowie Kraftwerke.

"Für Voith ist dies ein weiterer Schritt, unser Kerngeschäft zu stärken und in Richtung nachhaltiger Technologien konsequent auszubauen", so Dr. Toralf Haag, CEO der Voith Group. "Voith Turbo gilt weltweit als ein führender Technologieunabhängiger Lieferant von Antriebssystemen. Gemeinsam mit ELIN Motoren konnten wir in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Vorteil für unsere Kunden bei der Elektrifizierung des Antriebsstrangs erzielen. Die Übernahme ist deshalb ein wichtiger Meilenstein und Beitrag, die Dekarbonisierung und damit verbundene Reduzierung von CO2 voranzutreiben", ergänzt Cornelius Weitzmann, CEO von Voith Turbo.

Die vollständige Übernahme von ELIN Motoren durch Voith hat keinerlei Auswirkungen auf das operative Geschäft. Die Tätigkeitsbereiche bleiben unverändert bestehen, es wird darüber hinaus auch keinerlei personelle Veränderungen in der Konzernbereichsleitung geben. ELIN Motoren wird weiterhin unter der etablierten Marke tätig sein.

Über die Voith Group

Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 20.000 Mitarbeitern, 4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.

