Insgesamt 1,65 Millionen sahen ORF-2-Themenabend „80 Jahre Wannseekonferenz“

681.000 bei „Die Wannseekonferenz“, 466.000 sahen „Universum History“-Doku

Wien (OTS) - Großes Publikumsinteresse am gestrigen (24. Jänner) ORF-2-Themenabend „80 Jahre Wannseekonferenz“ zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Jänner 2022 (Details unter presse.ORF.at): Bis zu 716.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und im Schnitt 681.000 bei 22 Prozent Marktanteil sahen um 20.15 Uhr die ORF-Premiere von Matti Geschonnecks Fernsehfilm „Die Wannseekonferenz“ u. a. mit Philipp Hochmair und Simon Schwarz. Die ergänzende „Universum History“-Doku, in der renommierte Historikerinnen und Historiker wie Barbara Schieb, Peter Klein oder Götz Aly zu Wort kamen, erreichte um 22.35 Uhr 466.000 bei 26 Prozent Marktanteil. Bemerkenswert dabei war der Marktanteil in der Zielgruppe 12–29 Jahre mit 33 Prozent. Die Dokumentation „Jud Süß 2.0 – Von der NS-Filmpropaganda zum Online-Antisemitismus“ um 23.25 Uhr über die in Zeiten der COVID-Krise merkbar zunehmenden antisemitischen Stereotype in Internet und Social Media sahen bis zu 213.000 bei 16 Prozent Marktanteil.

Insgesamt verfolgten den gestrigen ORF-2-Themenabend 1,65 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 22 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

