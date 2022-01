Hörbuch-Streaming: BookBeat-Kund*innen hörten mehr als 30 Mio. Hörstunden im Jahr 2021 (FOTO)

Berlin (ots) - Die BookBeat GmbH meldet für das Jahr 2021 mehr als 30 Millionen gehörte Hörbuch-Stunden durch ihre Kund*innen in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz.

"Nachdem wir 2020 bereits ein sehr starkes Kunden- und Umsatzwachstum verzeichnen konnten, freuen wir uns ganz besonders, dass wir auf dieser hohen Basis auch 2021 erfolgreich wachsen konnten. Das Hörbuch erfreut sich weiter stetig wachsender Beliebtheit und erweist sich als ideales Unterhaltungsmedium: die Zahl der mit Hörbüchern verbrachten Stunden ist bei Bookbeat im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent gestiegen. Der Grund dafür ist vor allem ein starker Zuwachs an neuen Nutzern", erläutert Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.

Insgesamt verbrachten die BookBeat-Kund*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2021 mehr als 30 Millionen Stunden Hörzeit mit Hörbüchern und Hörspielen. Beliebteste Kategorien waren Romance, Krimi&Thriller, Fantasy und Belletristik. "Wir setzen zum einen viel Energie in unser Online- und Offline-Marketing und erreichen so neue Zielgruppen für das Hörbuch. Zum anderen arbeiten wir mit passgenauen redaktionellen Features und einer guten Nutzerführung daran, unsere Kunden langfristig zu begeisterten und treuen Hörbuchhörern zu machen. Der Erfolg kommt nicht zuletzt unseren Partnern, den Hörbuchverlagen zugute. Der Umsatz mit Hörbüchern wächst Jahr für Jahr und Streaming ist mittlerweile zu einem äußerst relevanten Faktor im Erlösmix der Hörbuchverlage geworden", ergänzt Kathrin Rüstig.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kathrin Rüstig

Geschäftsführerin

BookBeat GmbH

kathrin.ruestig @ bookbeat.com