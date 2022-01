Last Call: Grüne Business-Projekte gesucht!

Noch bis zum 8. März 2022 bei der Start-up Initiative „greenstart“ einreichen!

Wien (OTS) - „greenstart“ geht in die siebente Runde! Die Initiative des Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium (BMK) sucht auch dieses Jahr wieder Ideen für mehr Klimaschutz sowie Projekte zur Klimawandelanpassung. Die Einreichung ist unter www.greenstart.at online noch bis zum 8. März (12 Uhr) in folgenden Bereichen möglich: Klimawandelanpassung, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Mobilität und Landwirtschaft / Bioökonomie. Für Interessierte findet am 3. Februar außerdem ein virtueller Info- und Ideenworkshop statt.

Die Initiative „greenstart“ unterstützt jährlich zehn engagierte Jungunternehmen sowohl finanziell (jeweils mit 10.000 Euro) als auch durch ein Expert:innen- Netzwerk, das die Start-ups individuell coacht. Viele „greenstarter“ der vergangenen sechs Durchgänge sind inzwischen der Start-up Phase entwachsen und beweisen sich mit ihren klimaschonenden Projektideen bereits erfolgreich am Markt. Und auch dieses Jahr wird es wieder spannend zu sehen, welche Start-ups sich mit ihren nachhaltigen und treibhausgaseinsparenden Businessprojekten durchsetzen werden.

Online Info- und Ideenworkshop am 3. Februar

Am 3. Februar 2022 (16:00-18:30 Uhr) findet ein virtueller Info- und Ideenworkshop statt, bei dem Interessierte noch mehr über greenstart erfahren und sich auf die Einreichung vorbereiten können. Außerdem haben sie die Chance gemeinsam mit Expert:innen aus den Bereichen Mobilität, Landwirtschaft / Bioökonomie, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimawandelanpassung an ihren Projektideen zu feilen. Anmeldung unter: https://tinyurl.com/3f3e4t7x

Ablauf des Programms und Prämierung der greenstars 2022

Aus allen Einreichungen werden die TOP-10 Start-ups durch eine unabhängige Fachjury ausgewählt. Diese bekommen ein halbes Jahr begleitende Öffentlichkeitsarbeit, finanzielle Unterstützung (jeweils 10.000 Euro) sowie organisiertes Coaching und Networkingmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, um ihre Idee weiterzuentwickeln. Ein Online Voting und nochmalige Bewertung durch die Jury entscheiden dann schlussendlich darüber, wer als TOP-3 „greenstar“ prämiert wird und eine zusätzliche Unterstützung in der Höhe von jeweils 20.000 Euro bekommt.

Informationen zur „greenstart” Einreichung

Das Antragsformular für greenstart findet sich auf der Website https://greenstart.at/einreichen-2/. Einreichschluss ist der 8. März 2022, 12:00 Uhr. Der Antrag kann ausschließlich online abgegeben werden. Auf Wunsch können 20 am besten bewerteten Start Ups in der Online-Projektdatenbank auf der greenstart Website gelistet werden. Denn „greenstart” ist auch eine Informations- und Vernetzungsinitiative, um die Energiewende mit neuen Geschäftsmodellen für Technologie- und Dienstleistungsinnovationen voranzutreiben.

