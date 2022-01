„PULS 4 SPEZIAL: IMPFPFLICHT - IST DAS DIE LÖSUNG?“ am Donnerstag LIVE um 20:15 Uhr

Was motiviert Impfgegner:innen? Und was macht die Politik? Zu Gast sind u.a. Verfassungsministerin Edtstadler (ÖVP), dazu eine Runde der Klubobleute bzw. deren Stellvertreter:innen

Wien (OTS) - Wenige Tage vor ihrem Inkrafttreten widmet sich PULS 4 in einem „PULS 4 Spezial“ im Hauptabend der umstrittenen Impfpflicht. PULS 4 Infochefin Corinna Milborn führt durch die Primetime-Sendung.

Wie leicht ist der Impfpass-Betrug?

Dabei decken PULS 4 Reporter:innen unter anderem auf, wie leicht man in Österreich an einen gefälschten Impfpass kommt. Zu verfassungsrechtlichen und gesellschaftspolitischen Fragen rund um die Impfpflicht und den Umgang mit Impfgegner:innen ist ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler zu Gast.

Außerdem beantworten die Arbeitsrechts-Expertin Katharina Körber-Risak und die Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady alle rechtlichen und medizinischen Bürger:innenfragen rund um Impfpflicht und Impfung.

Hochkarätige Runde der Spitzenpolitiker:innen

Auch politisch ist die Impfpflicht weiter umstritten. Corinna Milborn begrüßt dazu eine hochkarätige Runde von Vertreter:innen aller Parlamentsparteien. Es diskutieren:

Gabriela Schwarz, stv. Klubobfrau und Gesundheitssprecherin, ÖVP

Sigrid Maurer, Klubobfrau, Die Grünen

Jörg Leichtfried, stv. Klubobmann, SPÖ

Dagmar Belakowitsch, stv. Klubobfrau, FPÖ

Nikolaus Scherak, stv. Klubobmann, NEOS

Die PULS 4-Zuseher:innen habe auch diesmal wieder die Möglichkeit aktiv an der Diskussion teilzunehmen: Die Fragen können vorab per Video, Mail oder via Social Media eingesandt werden. Zudem können alle Zuseher:innen via Voting auf der kostenlosen Streaming-App ZAPPN ihre Meinung zum Thema Impfpflicht abgeben.



Wie stelle ich meine Frage?

Fragen können entweder per Formular unter PULS 4, per Mail direkt an spezial@puls4.com oder auf Instagram oder Facebook an den PULS 4-Kanal geschickt und selbstgemachte Videos hochgeladen werden.



„PULS 4 SPEZIAL: IMPFPFLICHT - IST DAS DIE LÖSUNG?“ am Donnerstag, 27. Jänner, LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 4 und in der ZAPPN App.

