Durchstarten mit kleboth.coach: Kundenberatung der Zukunft

Schruns (OTS) - Oliver Kleboth, digital.innovation.sales Berater und Coach, geht neue Wege in der Kundenberatung der Zukunft. Mit mehr als 23 Jahren Erfahrung im Innovations-Vertrieb in der IT und Telekommunikationsbranche greift der Hobbymusiker auf einen weitreichenden Erfahrungsschatz zurück und kann die Klaviatur der vertriebsunterstützenden Maßnahmen perfekt spielen.

Kundenberatung im Wandel

" Der Business to Business Vertrieb hat sich vor allem in den letzten zwei Jahren bedingt durch Corona massiv verändert. Hausmessen und Kundenbesuche gibt es in dieser Form nicht mehr, da die Kunden ihren Arbeitsplatz ins Homeoffice verlegt haben. Dementsprechend bedarf es neuer Instrumente für den Vertrieb, um den Kunden dennoch erfolgreich zu kontaktieren ", so Kleboth. " Genau dort setze ich an: mit meinem speziell entwickelten Praxis-Umsetzungs-Programm in 6-Stufen und dem Einsatz von digitalen Tools hole ich Vertriebs-Teams aus der Schockstarre und eröffne ihnen neue Möglichkeiten, um die Türen ins Homeoffice des Kunden zu öffnen. "

Kleboth verfügt darüber hinaus über umfangreiche Kenntnisse in der Transformation von Vertriebs-Teams und der Methodik, Kunden strategisch zu entwickeln. Speziell für diesen Bereich hat er auch eine Online-Akademie aufgebaut.

Zielgruppe: mittelständische Hightech-Unternehmen

Im Fokus stehen mittelständische Hightech-Unternehmen, die dabei unterstützt werden, ihre Innovation in eine verständliche Vertriebs-Botschaft zu übersetzen und diese in einem Mix aus Onsite- und Online-Besuchen sowie mit dem Einsatz von Social Media zu den Kunden zu bringen. Dabei zeichnet sich Kleboth durch höchstes technisches Verständnis aus, was in Bezug auf die vertriebliche Entwicklung von Vertriebs-Teams im Hightech Bereich einen zusätzlichen Vorteil mit sich bringt.

Merkbare Erfolge innerhalb kürzester Zeit

Es gibt lang- und kurzfristige Ziele, die in einer agilen und flexiblen Partnerschaft gemeinsam definiert werden. Dabei ist es Oliver Kleboth wichtig, nicht allgemeine Vertriebs-Schulungen aufzusetzen, sondern Vertriebs-Teams mithilfe eines Implementierungs- und Umsetzungs-Coachings motiviert und mit maximalem Praxisbezug zum Kunden zu bringen. Das Ergebnis ist eine verständliche Innovation in Kombination mit voller Vertriebs-Effizienz und Elan. Oftmals sind, im Gegensatz zu allgemeinen Vertriebs-Schulungen, bereits innerhalb kürzester Zeit erste Entwicklungen in den Teams sichtbar und führen auch zu den entsprechenden Erfolgen: die Anzahl der Projekte nimmt schlagartig zu und auch die Abschlussquote wird massiv gesteigert.



Abgerundet wird das umfassende Beratungsangebot von kleboth.coach mit der eigens entwickelten Online-Akademie und einem 60 minütigen Strategiegespräch, das gratis zur Verfügung gestellt wird, aber sicher nicht umsonst ist.

Expertise zum Nachlesen: Der Sieg gehört den Mutigen

Oliver Kleboth ist nicht nur Berater, sondern auch Buchautor. Gemeinsam mit 19 weiteren „Mutmachern“ hat er ein außergewöhnliches Buch mit gut 400 Seiten Umfang geschrieben. Das Buch verfolgt ein klares Ziel - es soll Unternehmen in der heutigen Zeit Mut machen: „Unsere Absicht ist - mehr Mut, mehr Kraft und Ideen von Unternehmern für Unternehmer. Und nein, der Leser muss natürlich keine Firma leiten, wir möchten Menschen erreichen, die aktiv sind und etwas unternehmen. Für diese Menschen enthält das Buch inspirierende Impulse für mehr Mut im Alltag und gleichzeitig ganz praktische und konkrete Tipps zur Umsetzung“, erläutert Oliver Kleboth zum Buch mit dem Titel „Mutmacher“, dessen Credo gelebte Geschichten und praktische Handlungsunterstützung sind.

Über kleboth.coach:

Oliver Kleboth, digital.innovation.sales Berater und Coach aus Schruns mit mehr als 23 Jahren Erfahrung im Innovations-Vertrieb, hilft mittelständischen Hightech-Unternehmen dabei, ihren traditionellen Vertrieb auf innovative Lösungen und die digitale Kundenberatung der Zukunft auszurichten.

Die Unternehmen werden dabei unterstützt, ihre Innovation in eine verständliche Vertriebs-Botschaft zu übersetzen und diese in einem Mix aus Online- und Onsite- Meetings sowie Social Media effizient und zielgerichtet zu den Kunden zu bringen. Das Ergebnis ist eine verständliche Innovation, gebündelt mit voller Vertriebs-Effizienz und Elan. Das ermöglicht wiederum mehr Upselling und Neukundengewinnung sowie mehr Innovations-Projekte und Geschäft.

Abgerundet wird das umfassende Beratungsangebot mit der eigens entwickelten Online-Akademie.

