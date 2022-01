„Austria’s Best Managed Companies“ 2022: Deloitte sucht erneut Österreichs bestgeführte mittelständische Unternehmen

Wien (OTS) - Mit dem Programm „Austria’s Best Managed Companies“ widmet sich Deloitte Österreich in Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien auch in diesem Jahr Österreichs Mittelstand. Im Zuge des Programms werden mittelständische Unternehmen ausgezeichnet, die gesamthaft hervorragend aufgestellt sind. Interessierte Unternehmen können sich bis 28. Februar 2022 für die kostenlose Teilnahme anmelden.



Österreichs Wirtschaft steht nach zwei Jahren Pandemie besser da als von vielen Seiten prognostiziert. Die positiven Wirtschaftsaussichten beruhen maßgeblich auf der Stärke des heimischen Mittelstands. Viele Unternehmen haben sich während der letzten zwei Jahre nicht nur besonders resilient gezeigt, sondern darüber hinaus ein hohes Ausmaß an Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernommen. Das hat sich auch im ersten Jahr von „Austria’s Best Managed Companies“ gezeigt: Die Qualität der durchwegs namhaften Unternehmen hat die Jury beeindruckt und gibt Hoffnung für die Zukunft des Standortes Österreich.



Aufgrund des großen Erfolges geht das Deloitte Programm jetzt in die zweite Runde. Gemeinsam mit der RLB NÖ-Wien werden erneut die besten mittelständischen Unternehmen des Landes gesucht. Voraussetzungen für die Teilnahme: Die Unternehmen müssen sich überwiegend in Privatbesitz befinden, ihren Hauptsitz in Österreich haben und einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro aufweisen.



„Die Anzahl und Qualität der Teilnehmer im ersten Jahr war beachtlich. Der österreichische Mittelstand steht trotz Corona-Krise sehr gut da und braucht auch den internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Wir freuen uns auf den zweiten Durchlauf und die Unternehmen, die wir heuer in diesem in mehr als 40 Ländern etablierten Programm begleiten dürfen“, betont Friedrich Wiesmüllner, Partner bei Deloitte Österreich.



„Wir sehen in unserer täglichen Praxis, mit wie viel Stärke, Kreativität, Unternehmer- sowie Teamgeist Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Herausforderungen im Zuge der COVID-Pandemie begegnen“, so Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der RLB NÖ-Wien. „Und wir sind überzeugt davon, dass Best-Practice-Beispiele präsentiert und ausgezeichnet werden sollen, um Mut zu machen. Es ist uns deshalb ein besonderes Anliegen, diese Auszeichnung auch heuer zu unterstützen.“



Vier Schwerpunkte und ein Ziel



Für das international seit vielen Jahren bewährte Programm sucht Deloitte hierzulande mittelständische Unternehmen, die sich im Rahmen eines kostenlosen Coachings einem umfassenden „Fitness-Check“ unterziehen wollen. Im Coaching-Prozess wird der Fokus auf die vier Schwerpunktbereiche Strategie, Produktivität und Innovation, Governance und Finance sowie Kultur und Commitment gelegt. Darüber hinaus stehen in diesem Jahr die aktuellen Themen Sustainability und Cyber Security im Mittelpunkt. Bei Workshops mit den Top-Managements der teilnehmenden Unternehmen werden diese Schwerpunktbereiche gemeinsam mit Experten von Deloitte analysiert.



Das etablierte Bewertungsmodell des Programms greift auf Benchmarks von weltweit über 1.700 „Best Managed Companies“ zurück. Der gesamte Beurteilungsprozess ist dabei streng vertraulich. Erst nach der Entscheidung einer unabhängigen Expertenjury werden die Namen der ausgezeichneten Unternehmen veröffentlicht. Ein Gala-Abend im September 2022 würdigt die Preisträger und bildet den Abschluss des heurigen Programms.



Interessierte mittelständische Unternehmen haben noch bis inklusive 28. Februar die Möglichkeit, ihren Teilnahmeantrag über die Website von „Austria’s Best Managed Companies“ einzureichen: www.deloitte.at/bestmanaged



