Stadtstraßen-Verhandlung im Wiener Rathaus war avisiert - Pläne mögen nun geändert worden sein

Wien (OTS) - Die Umweltorganisation VIRUS weist hinsichtlich einer für 18. Februar geplanten Gerichtsverhandlung zur Stadtstraße Aspern die Unterstellung der Falschinformation durch die Stadt Wien zurück. Sprecher Wolfgang Rehm: „Auch Dementis der Stadt Wien ändern nichts daran, dass den Verfahrensparteien belegbar vom Gericht ein Saal im Rathaus als Verhandlungsort avisiert wurde. Gerne wollen wir glauben, dass nach unserem Verlegungs- und Vertagungsantrag sowie der Öffentlichmachung des Planes die Verhandlung nun nicht mehr im Rathaus stattfinden wird.“

Sei dies der Fall, sei zwar die Schieflage des ursprünglich geplanten Veranstaltungsortes beseitigt, es aber dennoch fraglich, wie man überhaupt auf diese Idee kommen habe können. Der Eindruck besonderer Eilfertigkeit bleibe bestehen. „Es braucht sich so niemand wundern, warum insbesondere bei der jungen Generation kein Vertrauen in das Instrument der Umweltverträglichkeitsrpüfung besteht“, so Rehm abschließend.

Wolfgang Rehm, 0699/12419913, virus.umweltbureau @ wuk.at