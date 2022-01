Mobilität der Zukunft: Einreichfrist für LET’S TECH-Videowettbewerb verlängert

Wien (OTS) - Aufgrund der schwierigen Situation an den Schulen wegen der Corona-Pandemie hat der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik die Einreichfrist für den LET’S TECH-Videowettbewerb verlängert. Noch bis 25. März 2022 können Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe ihre Videos zum Thema „Mobilität der Zukunft“ einsenden. Erstmals gibt es auch einen Publikumspreis.

Weiter. Schneller. Besser. So könnte man von der Mobilität der Zukunft träumen. Doch unsere Ressourcen sind nicht endlos: Um wirklich in die Zukunft zu starten, müssen wir unsere Fortbewegung ressourcenschonend und umweltfreundlich gestalten. Wie kann das gelingen? Wie wird sich unsere Mobilität in der Zukunft verändern? Welche Alternativen gibt es schon, und wie könnten sie sich weiterentwickeln? Beim LET’S TECH-Videowettbewerb sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur: Das Video soll ein bisschen schlauer machen oder zum Nachdenken anregen.

Attraktive Preise für die Siegervideos

Mitmachen können Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe – einzeln, in Teams mit bis zu sechs Personen oder als ganze Klasse. Das Video darf maximal vier Minuten lang sein und muss das Thema „Mobilität der Zukunft“ behandeln. Ob professionelle Kameraausrüstung oder Handykamera ist dabei ganz egal – beurteilt wird nicht die technische Umsetzung. Was zählt sind Kreativität, Originalität und dass die Inhalte korrekt dargestellt und verständlich präsentiert werden. Die Einreichfrist wurde nun vom 18. Februar auf den 25. März 2022 verlegt.

Erstmals auch Publikumspreis

Eine hochkarätige Jury wählt die besten Videos aus. Als Preise warten unter anderem hochwertige Digitalkameras, Smartphone-Gimbals und 400 Euro für die Klassenkassa. Erstmalig wird dieses Jahr außerdem ein Publikumspreis vergeben: Alle Videos, die nach der ersten Bewertungsrunde noch im Rennen sind, stellen sich ab 2. April 2022 auf www.letstech.at einem Online-Voting. Der Beitrag mit den meisten Stimmen wird mit einem Überraschungspreis ausgezeichnet.

Initiative von OVE und AIT

Der Videowettbewerb wird von LET’S TECH, einer Initiative des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, gemeinsam mit AIT Austrian Institute of Technology veranstaltet. Alle Teilnahmebedingungen, das Einreichformular sowie hilfreiche Tipps finden sich unter www.letstech.at. Bei Fragen steht auch das Team von LET’S TECH gerne zur Verfügung: letstech@ove.at.





