WINEGG: Immobilienkäufer werden immer jünger

Der Erwerb der ersten Eigentumswohnung ist ein emotionales Thema und muss gut überlegt sein. Eine umfassende Beratung ist daher entscheidend Christian Patronas, Verkauf bei WINEGG

Wien (OTS) - Als Projektentwickler beobachtet WINEGG in den letzten Jahren eine Tendenz bei den Interessenten von Wohnungseigentum in Trendlagen: Diese werden immer jünger! Mittlerweile sind rund 40 Prozent der Käufer einer WINEGG Neubau-Immobilie unter 35 Jahre alt, dies zeigen die Statistiken der letzten Wohnprojekte.

Die Anlage in Wohnimmobilien gilt als gute Zukunftsvorsorge und hat sich zudem in jüngster Vergangenheit erneut als äußerst krisenresistent herausgestellt. Wer in die richtige Immobilie investiert, profitiert von einer nachhaltigen und langfristigen Wertsteigerung.

Der Projektentwickler WINEGG beobachtet nicht erst seit Pandemiebeginn einen eindeutigen Trend hinzu jüngeren Eigentümern von Wohnimmobilien. Diese erwerben ihre erste Eigentumswohnung sowohl zur Eigennutzung als auch als Anlagemöglichkeit. Das sei unter anderem den aktuell niedrigen Zinsen zu verdanken, die auch Interessenten mit weniger Eigenkapital zugutekommen. Die jungen Käufer erwerben zu Beginn meist kleinere Wohnungen, die ihrem aktuellen Lebensumfeld entsprechen. Sobald dann an Familiengründung gedacht wird, kann die bestehende Eigentumswohnung als finanzielle Basis für eine größere Wohnung dienen - entweder durch Vermietung oder auch Verkauf. Rund 40% der Einzelobjektkäufer von Neubau-Immobilien der WINEGG sind demnach unter 35 Jahre alt.

WINEGG setzt in der Beratung dieser immer jünger werdenden Zielgruppe auf eine gute Vertrauensbasis und eine professionelle Begleitung durch den gesamten Prozess – vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe. „ Der Erwerb der ersten Eigentumswohnung ist ein emotionales Thema und muss gut überlegt sein. Eine umfassende Beratung ist daher entscheidend “, so Christian Patronas, Verkauf bei WINEGG. Da Erstkäufer meist nur eine vage Vorstellung von ihrer Wunschimmobilie haben, wird der individuelle Bedarf genauestens ermittelt. WINEGG schöpft dabei aus dem Vollen: Im Portfolio befinden sich sowohl hochwertige Neubauprojekte als auch exklusive Bestandsobjekte.

Bei Wohnprojekten, die sich gerade im Verkauf befinden, arbeitet WINEGG daher unter anderem mit unterschiedlichen digitalen Vermarktungskonzepten – von innovativen Modellen bis hin zu realitätsnahen Visualisierungen. So können sich Interessenten bereits vor Fertigstellung ein Bild machen.

Das Feedback der Kunden ist hierbei besonders wichtig und hilft dabei frühzeitig Trends zu erkennen, die bei zukünftigen WINEGG Projekten laufend umgesetzt werden.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 -53

E: iris.einwaller @ epmedia.at