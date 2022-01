„Konzept für neue TU in Linz ist gelungen“

IWS-Präsident Christoph Leitl: „Jetzt volle Kraft für rasche Umsetzung!“

Linz (OTS) - „Das Konzept für die neue Technik-Universität in Linz enthält wesentliche Vorschläge von Univ.-Prof. Bruno Buchberger, dem Gründer und langjährigen Leiter des Softwareparks Hagenberg mit angeschlossener Fachhochschule, und ist voll zu unterstützen“, sagte heute IWS-Präsident Christoph Leitl. Dem Leiter der Konzeptgruppe Gerhard Eschelbeck und seinem Projektteam sei damit ein guter Wurf gelungen.

Mit dem Projekt werden alle Voraussetzungen geschaffen, die Kernkompetenzen des Landes Oberösterreich im Bereich Bildung, Innovation und Kreativität weiter zu stärken, um zukünftige Herausforderungen im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen.

So wie vor 30 Jahren die Gründung des Softwareparks in Hagenberg die richtige bildungspolitische Antwort war, sei die geplante neue Technische Universität in Linz eine konsequente Weiterentwicklung und Bereicherung für den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

„Jetzt geht es darum, alle Kräfte zu bündeln und mit voller Kraft das Konzept zu realisieren, damit die junge Absolventen-Generation bald ihre Talente und Fähigkeiten für Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft zum Tragen bringen kann“, betont Leitl.

