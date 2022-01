Universität für angewandte Kunst Wien präsentiert AAA Winter 22 – Angewandte Abschluss Arbeiten

Ab 27. Jänner 2022 werden alle Abschlussarbeiten online sichtbar: aaa.dieangewandte.at

Wien (OTS) - Mit AAA Winter 22 präsentiert die Universität für angewandte Kunst Wien ab 27. Jänner 2022 die Abschlussarbeiten aus dem Wintersemster 21/22. Die neue AAA-Website - aaa.dieangewandte.at - umfasst die Abschlussarbeiten aller Abteilungen der Universität und wird jedes Semester um die Arbeiten der neuen Absolvent:innen wachsen. "Mit unserem neuen Format AAA Winter 22 wird den Arbeiten unserer Studierenden nachhaltige Sichtbarkeit gegeben und ihr Abschlüsse werden in ihrer Vielfältigkeit und Gesamtheit präsentiert. Die Namen unserer Absolvent:innen stehen im Zentrum der grafischen Gestaltung, als ein Line-up der künstlerischen und wissenschaftlichen Produktion der Angewandten, - denn wir sind stolz auf unsere Absolvent:innen", erläutert Eva Maria Stadler, Vizerektorin für Ausstellungen und Wissenstransfer an der Universität für angewandte Kunst, das neue Format.

Auch wenn der Besuch vor Ort heuer durch die Pandemie nicht möglich ist, können die Abschlussarbeiten ab Donnerstag, 27. Jänner 2022 online besucht und besichtigt werden. Ergänzend dazu finden am 27. und am 28. 1. 2022 Walk-Throughs und Online-Gespräche mit den Absolvent:innen und Expert:innen aus der Kunstwelt statt. Die neue Website wird in Zukunft weitergeführt und alle Abschlussarbeiten ab sofort künftig sammeln und damit sichtbar machen: aaa.dieangewandte.at



