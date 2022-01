INVERTO erweitert Management am Standort Köln (FOTO)

Köln (ots) - INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), baut das Managing Board am Standort Köln weiter aus: Nicolas Willmann verstärkt als Managing Director das Führungsteam der im Jahr 2000 gegründeten Unternehmensberatung mit Hauptsitz in Köln. Die bisherigen Principals Paul Mohr und Paul Zahn wurden zu Managing Directors ernannt.

INVERTO-Neuzugang Nicolas Willmann verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung und spezialisierte sich bereits früh in seiner Laufbahn auf Kostenoptimierung und nachhaltige Transformationen des Einkaufs. Bisher war er in München und Düsseldorf tätig. Der 42-jährige Wirtschaftsingenieur betreute überwiegend Kunden aus der Automobilbranche, dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der chemischen Industrie. "Nicolas Willmann ist ein ausgewiesener Experte für Branchen, in denen auch wir Schwerpunkte haben. Mit seiner Erfahrung wird er die Projekte für unsere Kunden zum Erfolg führen", sagt Frank Wierlemann, Managing Director und Mitbegründer von INVERTO.

Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovationsmanagement - der Einkauf und das Supply Chain Management vieler Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Spannende Zeiten, findet Nicolas Willmann: "INVERTO als spezialisierte Beratung kann Kunden sehr fokussiert unterstützen und hat durch die enge Bindung zur Muttergesellschaft BCG ein breites Kompetenzspektrum. Das starke Wachstum der vergangenen Jahre zeigt, dass Kunden dieser Kombination Vertrauen schenken. Ich freue mich, die Entwicklung von INVERTO künftig mitzugestalten."

Zwei neue Managing Directors aus eigenen Reihen

Zu Managing Directors ernannt wurden Paul Mohr und Paul Zahn, die beide bisher als Principals für INVERTO tätig waren. Paul Mohr ist Experte für Handel und Konsumgüter und Kernmitglied des INVERTO-Competence Centers Retail and FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Der 36-Jährige stieg 2014 nach einigen Berufsjahren in einer Prozess- und Organisationsberatung für die Lebensmittelbranche als Senior Consultant bei INVERTO ein. Paul Mohr berät internationale Handels- und Lebensmittelkonzerne bei der Optimierung von Strategie, Kostenstrukturen und Lieferantenmanagement.

Paul Zahn ist 33 Jahre alt und wechselte 2013 nach einem internationalen Management Trainee Programm bei einem Konzern als Senior Consultant zu INVERTO. Der Wirtschaftsingenieur betreut überwiegend Kunden aus der Automobilbranche sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Darüber hinaus leitet er das Competence Center Procurement Management, dessen Mitglieder neue Lösungen und Strategien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Transformation entwickeln.

Frank Wierlemann: "Beförderungen aus den eigenen Reihen sind immer etwas Besonderes. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit Paul Mohr und Paul Zahn zwei fachlich und menschlich tolle Kollegen in unser Managing Board aufnehmen."

