Zierfuß ad Tag der Elementarbildung: Offene Baustellen in Wien endlich beseitigen

Kindergarten ist erste Bildungseinrichtung - Forderungen liegen auf dem Tisch - Wiederkehr muss Verantwortung gerecht werden

Wien (OTS) - „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung in unserem Bildungssystem. Dieser legt den Grundstein für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. Daher müssen endlich sämtliche Anstrengungen in die Wege geleitet werden, um die offenen Baustellen in Wien zu beseitigen“, so Bildungssprecher Gemeinderat Harald Zierfuß angesichts des heutigen Tages der Elementarbildung.



Die Forderungen der Volkspartei Wien liegen seit langem auf dem Tisch, werden aber vor allem seitens des verantwortlichen Bildungsstadtrats Wiederkehr geflissentlich ignoriert. Und dies, obwohl im Oktober letzten Jahres auch Demonstrationen seitens des Personals stattgefunden haben, bei denen die entsprechenden berechtigten Anliegen verlautbart wurden. „Angesichts der großen Herausforderungen in Wien muss massiv in die Rahmenbedingungen investiert werden, um mehr Qualität in die Bildungseinrichtungen zu bringen“, so der Bildungssprecher.



So brauche es etwa einen Stufenplan zur Reduzierung der Gruppengrößen in Wiener Kindergärten. Während derzeit in Wiener Kindergärten oft ein Pädagoge für bis zu 25 Kinder zuständig ist, empfehlen Experten einen Betreuungsschlüssel von 1:7 für 3-6-Jährige und 1:3 für unter 3-Jährige. Darüber hinaus müssen öffentliche und private Kindergartenbetreiber finanziell gleichgestellt werden. Derzeit werden zwei Drittel aller Wiener Kindergarten-Standorte von privaten Trägern betrieben. Weiters brauche es auch die Einführung und Finanzierung einer adäquaten Vorbereitungszeit für Kindergartenpädagogen.



„Die Stadtregierung, allen voran Stadtrat Wiederkehr, ist daher aufgefordert endlich der Verantwortung gerecht zu werden und konkrete Verbesserungen für die Wiener Kindergärten zu forcieren“, so Zierfuß abschließend. ​​



