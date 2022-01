FW-Krenn fordert sofortige Aufhebung der Corona-Schikanen für Wirtschaft und Bevölkerung

Bundesregierung soll einfach nur ihre ursprünglichen Verordnungen befolgen

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Matthias Krenn fordert die Bundesregierung auf, die Schikanen gegen Wirtschaft und Bevölkerung umgehend zu beenden und die Maßnahmen den Fakten anzupassen. Der ‚Lockdown für Ungeimpfte‘ etwa, der seit 15. November ein Drittel der Bevölkerung in Hausarrest sperrt und damit ein Drittel aller Kunden von den Geschäften aussperrt, sei reine Willkür. Diese massive Einschränkung der Freiheit hat die Bundesregierung laut ihrer eigenen Verordnung bei einer Belegung von mehr als 600 Intensivbetten als Ultima Ratio festgelegt. „Aktuell sind nicht einmal 200 Intensivbetten belegt - also was soll dann diese Schikane? Wieso hat die Bundesregierung sie ohne jede Not erneut verlängert?“, fragt Krenn.

Die aktuellen Neuinfektionen quer durch die Bevölkerung, egal ob ungeimpft oder geboostert, beweisen, dass auch die 2G-Vorschriften ihr Ziel verfehlen würden. „2G im Handel, die Kontrolle der Verordnung und die angedrohten Sanktionen bis zur staatlich angeordneten Schließung von Betrieben sind somit hinfällig und umgehend zu beenden“, stellt Krenn klar. Ebenso seien alle Einschränkungen für die Gastronomie aufzuheben, fordert die FW. Es sei unerträglich, dass eine Tourismus-Ministerin die ganze Branche in Geiselhaft nehme, nur um nicht eingestehen zu müssen, dass die Strategie der Bundesregierung von Grund auf falsch war.

Krenn rechnet mit einem baldigen Zusammenbruch des Ungerecht-Systems dieser Bundesregierung, inkl. der gesetzlich verordneten Impfpflicht auch wider zunehmend kritischer Beurteilungen namhafter Experten. „Die Maßnahmen, die diese Bundesregierung setzt, haben die Explosion der Omikron-Welle nicht verhindern können. Sie haben lediglich Milliarden an wirtschaftlichen Schäden, die Vernichtung unzähliger Existenzen und die Spaltung der Bevölkerung bewirkt. Dieser Misstand ist umgehend zu beenden!“, so Krenn abschließend.

