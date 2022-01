„The Return – das Burgtheater kehrt zurück“: ein TwitterRadioTheaterabend live im Netz und auf Ö1 am 30.1.

Wien (OTS) - Das Burgtheater und Ö1 laden unter dem Hashtag #GehörtVorgestellt zum TwitterRadioTheaterabend, online und on Air. Aus den Tweets des Publikums entsteht mit Burgtheater-Ensemblemitgliedern ein in Echtzeit improvisiertes Hörspiel - live auf Ö1 am Sonntag, den 30. Jänner von 19.30 bis 21.00 Uhr.

Dieser TwitterRadioTheaterabend knüpft inhaltlich am Ende des Finales der zweiten Staffel im Dezember 2020 #wunschvorstellung Advent an: Das Burgtheater hatte in der Vorstellung abgehoben und war zu einer Reise ins All aufgebrochen. In „The Return“ wird das Burgtheater, das Schlachtschiff am Ring, zu einer Enterprise, die die Weiten des Kosmos durchstreift. Ensemblemitglieder und Publikum begeben sich auf die Suche nach einer besseren Welt – in der man einander ohne Abstand begegnen kann und wo „Ansteckung“ nichts anderes bezeichnet als einen Moment großer künstlerischer Erfüllung, eine Galaxie des intensiven Miteinander. Wohin und in welche Welt wird das Burgtheater nach seiner (Zeit-) Reise zurückkehren?

Gemeinsam mit dem Twitter-Publikum und den Burgtheater-Ensemblemitgliedern Gunther Eckes, Philipp Hauß, Mavie Hörbiger und Caroline Peters entsteht aus der Twittervorstellung in Echtzeit ein improvisiertes Ö1-Hörspiel im Hörspielstudio des Wiener Funkhauses: Bardo Böhlefeld, Rainer Galke, Max Gindorff, Dietmar König, Dörte Lyssewski und Marie-Luise Stockinger lesen dort die Tweets und ergänzen durch Improvisationen gemeinsam mit Livesounds von Tobias Leibetseder, die ihrerseits wieder Eingang in den Twitter-Raum finden werden.

Im Format TwitterTheaterabend erzählen Publikum und Burgtheater jeweils während der Dauer einer Vorstellung von einem Theaterabend, den es nur in der Vorstellung gibt: Das Publikum besetzt Rollen nach Belieben, erfindet Figuren und Handlungsstränge, ersinnt Bühnenbild und Kostüme, imaginiert Inszenierungstricks und Pannen. Immer wieder erhält es Nachrichten des Ensembles und vom Abenddienst hinter den Kulissen. In den ersten beiden Episoden #vorstellungsänderung: Der unheimliche Eindringling (Mai 2020) und in der vierteiligen #wunschvorstellung Advent (Dezember 2020) erzählte das Publikum in mehreren tausend Tweets pro Ausgabe von einer außergewöhnlichen Vorstellung.

Der TwitterRadioTheaterabend „The Return“ findet am Sonntag, den 30. Jänner unter #GehörtVorgestellt und live auf Ö1 ab 19.30 Uhr statt. Die Burgtheater-Ensemblemitglieder Gunther Eckes, Philipp Hauß, Caroline Peters und Mavie Hörbiger sind auf Twitter mit dabei, live im Studio lesen Bardo Böhlefeld, Rainer Galke, Max Gindorff, Dietmar König, Dörte Lyssewski und Marie-Luise Stockinger. Der Livesound kommt von Tobias Leibetseder, für den Hörspiel-Ton sorgen Manuel Radinger und Fritz Trondl, Ö1 Social Media: Sandra Herbsthofer, es moderieren Hans Groiss und Anna Soucek.

