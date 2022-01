Tag der Elementarbildung: Die Zukunft der Stadt geht in den Kindergarten!

Bildungsstadtrat Wiederkehr und Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten, Cochlár hissen Kindergartenfahne am Rathaus

Am heutigen „Tag der Elementarbildung“ hissten Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten, Daniela Cochlár, die „Kindergarten-Fahne“ am Rathaus und setzten damit ein sichtbares Zeichen zur Wichtigkeit und Bedeutung der Elementarpädagogik in Wien.

Als erste Bildungseinrichtung schafft der Kindergarten den Rahmen für kindgerechte Lernprozesse. In der Kindergemeinschaft und unter fachkundiger Begleitung der Elementarpädagog*innen können die Jüngsten in unserer Gesellschaft aktiv ihre Welt verstehen und gestalten.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr unterstreicht die Bedeutung des Kindergartens für die Entwicklung der Kinder: „Der Kindergarten ist die wichtigste Bildungseinrichtung, weil er die erste prägende Sprosse auf der Leiter der Bildungskarriere unserer Kinder ist. Im Kindergarten interagieren unsere Jüngsten zum ersten Mal mit gleichaltrigen Kindern und erlernen unter professioneller Anleitung durch die Pädagog*innen vor Ort die Grundlagen für den weiteren Lebensweg!“, so Wiederkehr.

„In der Elementarpädagogik steht das Kind im Mittelpunkt. Bestens ausgebildete Mitarbeiter*innen beobachten professionell die Kinder bei ihren Aktivitäten, setzen zielgerichtet die passenden Bildungsangebote und begleiten Kinder auf einem besonders wichtigen Stück ihres Bildungsweges,“ erklärt Daniela Cochlár.

Die Jahre im Kindergarten sollen den Jüngsten als schöne und erlebnisreiche Zeit in Erinnerung bleiben. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das sie aus dieser Zeit mitnehmen, wird ihnen auch später von Vorteil sein. Aus Kindern von heute werden in einigen Jahren Erwachsene, die die Zukunft unserer Stadt gestalten – und der Grundstein dafür wird in der ersten Bildungseinrichtung gelegt.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Abteilungsleiterin Daniela Cochlár sind sich ob der Wichtigkeit elementarer Bildung einig und nutzen die Gelegenheit, all jenen zu danken, die während der gesamten Dauer der Corona-Pandemie in den elementaren Bildungseinrichtungen für Kinder und ihre Familien da sind.

Wiederkehr hebt den ungemeinen Einsatz des Kindergartenpersonals während der Pandemie hervor: „Es gibt keine Bildungseinrichtung, die in den herausfordernden Zeiten der aktuellen Pandemie mehr für die Kinder da war, als die Wiener Kindergärten. Sie waren mit wenigen Ausnahmen durchgehend geöffnet und haben so Kindern und deren Eltern die dringend notwendige Betreuung und gleichzeitig ein wichtiges Bildungsangebot ermöglicht! Ich weiß, dass viele Pädagog*innen und Standortleitungen über ihre Belastbarkeitsgrenzen gegangen sind. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken.“, so der Wiener Bildungsstadtrat.

„Ich bin außerordentlich stolz auf die großartige Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen, gerade in diesen herausfordernden Zeiten und danke jeder Einzelnen und jedem Einzelnen. Alle geben jeden Tag ihr Bestes, um den Spagat zwischen der Einhaltung der Vorgaben, den pädagogischen Werten und dem Schutz der Kinder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen“, ergänzt Daniela Cochlár.



