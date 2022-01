FPÖ – Seidl: Zwei Jahre Pandemie und immer herrscht noch Chaos

Corona-Hotline ist für Bürger nicht erreichbar

Wien (OTS) - Die aktuellen Corona-Zahlen explodieren, zigtausende Menschen müssen in Quarantäne, sind ratlos, was zu tun ist, wenn der PCR-Testbefund positiv ist. Die anzurufende Stelle, nämlich die Corona-Hotline 1450 ist so gut wie nicht mehr zu erreichen. „Zahlreiche Bürger haben sich in den letzten Tagen verzweifelt an uns gewandt, denn sie hängen stundenlang in der Hotline, dann werden sie rausgeworfen ohne auch nur ein Wort mit jemanden gewechselt zu haben. Auch die Zustellung von Absonderungsbescheiden funktioniert nicht, diese kommen meistens erst dann, wenn man längst wieder genesen oder freigetestet ist. Dass nach zwei Jahren Pandemie immer noch das Chaos regiert ist nicht nachvollziehbar“, ärgert sich der freiheitliche Gesundheitssprecher im Wiener Rathaus, LAbg. Wolfgang Seidl. Er fordert von Gesundheitsstadtrat Hacker schnell zu handeln und wenigstens für die Wienerinnen und Wiener eine Stelle einzurichten, die über ein weiteres Vorgehen bei positivem Befund informiert. „Das hätte die Stadt längst umsetzen können, hier scheut man sich ja auch sonst nicht vor Alleingängen“, schließt Seidl.

