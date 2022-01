ORF III Kulturdienstag: „Erbe Österreich“-Tripel mit Premiere „Habsburgs Allüren – Was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte“

Außerdem: „Elisabeth – Kaiserin auf der Flucht“, „Vieler Herren Häuser: Der Glanz des alten Adels“ und neue Folge „Was schätzen Sie..?“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 25. Jänner 2022 verrät in der Neuproduktion „Habsburgs Allüren“ zum Auftakt eines dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends „Was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte“. Danach widmet sich „Erbe Österreich“ Kaiserin Sisi sowie den Häusern Kinsky, Ferstel und Batthyány an der Wiener Freyung, und Karl Hohenlohe präsentiert eine neue Folge von „Was schätzen Sie..?“.

Im Hauptabend steht die „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Habsburgs Allüren – Was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte“ (20.15 Uhr) auf dem Programm: Immer wieder erlagen Angehörige der Herrscherfamilie den Verlockungen des Reichtums und der Privilegien, die sie genossen. Doch mit einer kritischeren Presse und einer zusehends demokratisch denkenden Bevölkerung wurde es für das Kaiserhaus immer schwieriger, den Anschein der makellosen, von Gott erwählten Familie aufrecht zu erhalten. Freizügige Sexualität samt Geschlechtskrankheiten, Trunksucht, Unbeherrschtheit und Prasserei schlichen sich ein und schadeten dem Ansehen der Monarchie. Kaiser Franz Joseph selbst, ein geborener Asket, hatte nie Verständnis für derartige Ausschweifungen und griff immer wieder mit harter Hand durch. Doch an der schwindenden Moral seiner eigenen Familie konnte auch er in der Dämmerung der Monarchie nichts mehr nachhaltig ändern. Die Doku von Christian Papke zeigt, was sich das Kaiserhaus alles einfallen ließ, um diese unvermeidbaren Skandale zu vertuschen. Danach geht es mit den „Erbe Österreich“-Dokus „Elisabeth – Kaiserin auf der Flucht“ (21.05 Uhr) und „Vieler Herren Häuser: Der Glanz des alten Adels“ (21.55 Uhr) weiter.

Als abschließenden Höhepunkt des „ORF III Kulturdienstags“ steht um 22.45 Uhr eine neue Folge von „Was schätzen Sie..?“ auf dem Programm:

Karl Hohenlohe und die Expertinnen und Experten des Dorotheums haben sich wieder auf die Suche nach interessanten und skurrilen Kunstgegenständen begeben. In dieser Folge präsentieren sie einen geschichtsträchtigen Fächer mit prominenten Signaturen, etwa von Johann Strauss und Mark Twain. Weiters wird ein dekoratives Zirkelset aus dem 18. Jahrhundert besprochen sowie eine Landschaftsansicht der österreichischen Malerin Antonietta Brandeis. Ein historisches Karussellpferd wirft die Frage auf, ob es aus dem Wiener Wurstelprater stammt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at