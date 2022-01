DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Katharina Stemberger und Matthias Reim am 25. Jänner in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 25. Jänner 2022, um 22.15 Uhr in ORF 1 wieder zwei hochkarätige Gäste. Diesmal schauen die Neo-Chefinspektorin der neuen ORF/ZDF-Krimiserie „Soko Linz“, Katharina Stemberger, und Musiker Matthias Reim im Studio vorbei. Danach um 23.15 Uhr erleuchten die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller „DIE.NACHT“. Beim Wiedersehen mit dabei sind Gregor Seberg, Sonja Pikart, Berni Wagner und Stephan Zinner. Und zum Abschluss heißt es um 23.55 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.15 Uhr

„In Linz beginnt’s“ heißt es am Dienstag, dem 1. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 1 für die neue ORF/ZDF-Krimiserie „Soko Linz“, in der Katharina Stemberger die Rolle der Chefinspektorin Johanna Haizinger spielt. „Ich bin keine gute Befehlsempfängerin“, verriet die Schauspielerin bei ihrem letzten Besuch. Als Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses und UNESCO-Botschafterin setzt sich die Wienerin auch für höhere Ziele ein. Beim Talk im „Willkommen Österreich“-Studio bleibt es jedenfalls erdig und die Hausherren freuen sich auf ein spannendes Gespräch über Wien, Linz und alles dazwischen.

„Ras dva tri“ meets „Verdammt, ich lieb’ Dich“, wenn kein Geringerer als der Interpret dieses deutschen Megahits, Matthias Reim, zum „Two-Hit-Wonder der Late Night“, Stermann und Grissemann ins Studio kommt. Matthias Reim verbindet Deutschrock und Schlager auf einzigartige Weise zu einem neuen Genre, das auch auf seinem aktuellen Album „Matthias” zu hören ist. Die Hits „4 Uhr 30“, „Blaulicht“ und „Paranoid“ könnten fast schon Episodentitel aus „Soko Linz“ sein. Ob die beiden Moderatoren sich einen Reim darauf machen können, beweisen sie im Talk mit dem vielseitigen Musiker.

„Pratersterne“ mit Seberg, Pikart, Wagner und Zinner um 23.15 Uhr

Im Szenelokal „Fluc“ am Wiener Praterstern begrüßt Hosea Ratschiller wieder alles, was in der heimischen Kabarettwelt Rang und Namen hat oder bald haben wird! Die bewährte Mischung aus Newcomerinnen, Newcomern und etablierten Kleinkunstgrößen gibt wieder einen Über-bzw. Einblick in die lebendige Szene. Diesmal zu sehen: Gregor Seberg und Berni Wagner sowie Sonja Pikart und Stephan Zinner.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at