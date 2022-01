Bezirksmuseum 21 präsentiert 2 Sonder-Ausstellungen

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) veranschaulicht eine Dauer-Ausstellung die Vergangenheit des 21. Bezirkes. Zusätzlich sind derzeit 2 Sonder-Ausstellungen zu den Themen „Kino, Theater, Varieté“ und „Mautner Markhof in Floridsdorf“ zu sehen. Noch bis Sonntag, 6. März, kann die Dokumentation über einstige Unterhaltungsstätten im 21. Bezirk besichtigt werden. Die Schau über die Geschichte der Unternehmer-Familie Mautner Markhof wurde vom ehrenamtlich engagierten Museumsleiter Ferdinand Lesmeister bis Sonntag, 27. März, verlängert. Das Museum ist Dienstag (15.00 bis 17.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) offen. Immer ist der Eintritt frei. Das Publikum kann Spenden geben.

Info: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Besucherinnen und Besucher des Museums werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen ersucht. In der Sonder-Ausstellung „Kino, Theater, Varieté“ weisen historische Fotografien, Texte sowie Objekte auf verschiedenste frühere Veranstaltungsorte im 21. Bezirk hin. Von Plakaten und Programmen bis zu Karten und einem Projektor spannt sich der Bogen an Exponaten. Die Sonder-Ausstellung „Mautner Markhof in Floridsdorf“ erzählt über diese österreichische Fabrikanten-Dynastie. Mit Bildermaterial, Kommentaren und Gegenständen wird ein detaillierter Rückblick geboten. Die Beschreibungen reichen von der Biedermeier-Zeit bis ins 21. Jahrhundert. Im Blickpunkt stehen Geschehnisse am Betriebsstandort im 21. Bezirk. Angaben zu diversen Produkten von „Mautner Markhof“ dürfen in der Schau nicht fehlen.

Wissenswertes über das Bezirksmuseum Floridsdorf im Internet: www.bezirksmuseum.at.

