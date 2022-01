90-minütige Live-Sondersendung „Ängste, Mythen, Sorgen – Die Impfpflicht im ORF-III-Wissenschaftscheck“ am 27. Jänner

Lorenz-Dittlbacher und Reitsamer begrüßen u. a. Gesundheitsminister Mückstein und Wissenschafter des Jahres Peter Klimek

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 1. Februar 2022, tritt in Österreich bundesweit die Corona-Impfpflicht für fast alle Menschen ab 18 Jahren in Kraft. Im dritten Jahr nach Ausbruch der Pandemie verspricht sie eine Rückkehr zur Normalität. Freiheitsrechte würden so nicht mehr eingeschränkt werden, argumentiert Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Gegner der Impfpflicht sehen das genau anders. Für sie stellt es einen Eingriff in die persönliche Freiheit von historischem Ausmaß dar. Oftmals ist die Grenze zwischen berechtigten Einwänden und verschwörerischen Fake News dabei nur schmal. ORF III nimmt dies zum Anlass und macht am Donnerstag, dem 27. Jänner, um 20.15 Uhr einen umfassenden „Wissenschaftscheck“: In einer 90-minütigen „Politik live“-Sondersendung konfrontieren ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer anerkannte Expertinnen und Experten mit Mythen, Fake-News und Verschwörungstheorien rund um die Corona-Impfung. U. a. zu Gast sind Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) und Wissenschafter des Jahres Peter Klimek.

ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher: „Wir wollen mit dieser Sendung Fakten von Fakes trennen. Wir nehmen die Ängste und die Einwände gegen die Impfung und die Impfpflicht sehr ernst und versuchen unserer ureigensten Aufgabe nachzukommen: aufzuklären und Orientierung zu schaffen“.

Die Sondersendung „Ängste, Mythen, Sorgen – Die Impfpflicht im ORF-III-Wissenschaftscheck“ im Detail

In den TV-Studios in St. Marx bitten Lou Lorenz-Dittlbacher und Reiner Reitsamer 13 Expertinnen und Experten zum großen Faktencheck zur kürzlich im Nationalrat beschlossenen Corona-Impfpflicht. Wo stehen wir in der Pandemie, welche medizinischen Vorurteile gibt es und sind diese berechtigt? Wie hat die politische Kommunikation stattgefunden und wie sieht diese im internationalen Vergleich aus? Wie gehen andere Länder mit der Pandemie um und welche juristischen Einwände gibt es rund um die Einführung einer Impfpflicht? Fragen, die die Bevölkerung beschäftigen – live mit Expertinnen und Experten diskutiert und analysiert. Neben Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Komplexitätsforscher Peter Klimek nehmen u. a. Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt, Intensivmediziner Arschang Valipour, Internist Siegfried Meryn, Molekularbiologe und Omikron-Experte Ulrich Elling, Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle, Kommunikationsexpertin Regina Maria Jankowitsch, Präsidentin des Verbandes der Österreichischen Impfstoffhersteller Renée Gallo-Daniel, Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk und ORF-Chefkorrespondent Roland Adrowitzer am ORF-III-Wissenschaftscheck teil.

Die weiteren ORF-III-Sendungen zur Corona-Impfung im Überblick:

Drei „ORF III Themenmontage“ am 24. und 31. Jänner sowie am 7. Februar widmen sich dem Impfen, u. a. mit der ORF-III-Neuproduktion „Impfpflicht und Omikron – Der Weg aus der Pandemie?“ (31. Jänner, 20.15 Uhr) von Medizinjournalist Bernhard Hain. Die Doku-Abende werden von ORF-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher präsentiert sowie durch kontroversielle, von Reiner Reitsamer moderierte Diskussionsrunden in „Themenmontag – Der Talk“ vertieft. Des Thema Impfen behandeln auch neue Ausgaben von „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“. In „MERYNS sprechzimmer“ bittet Siegfried Meryn etwa am Mittwoch, dem 26. Jänner, Patientenanwältin Sigrid Pilz und Epidemiologe Gerald Gartlehner unter dem Motto „Impfen: Nutzen ohne Nebenwirkungen?“ (22.30 Uhr) zum Gespräch. „treffpunkt medizin“ widmet sich um 23.20 Uhr den Themen „Omikron, Impfung, Medikamente“.

