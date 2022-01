gastro:work™ Personalagentur expandiert und sucht österreichweit FranchisenehmerInnen

Mit unserem neuen gastro:work™ Franchisemodell wenden wir uns sowohl an FirmengründerInnen als auch an etablierte UnternehmerInnen mit Erfahrung in der Gastronomie, Hotellerie oder Arbeitskräfteüberlassung. Uns ist vor allem eine partnerschaftliche, enge Kooperation mit den FranchisenehmerInnen wichtig – im Sinne einer Win-win-Situation für alle Beteiligten durch ein zukunftssicheres Erfolgsmodell für die Gastronomie Richard Hacksteiner, Gründer und Geschäftsführer von gastro:work™

Linz/Graz (OTS) - Die Gastronomie befindet sich im Umbruch. Planbarkeit und Machbarkeit hängen vom Personal ab und das fehlt zunehmend. Personalleasing kann die Lösung sein, wenn es darum geht, Spitzen abzudecken, saisonale Schwankungen im Tourismus zu managen und Events zu stemmen. Als eine der wenigen spezialisierten Personalagenturen in Österreich unterstützt gastro:work™ seit 2014 die Gastrobranche erfolgreich mit Standorten in Graz und Linz. Dafür stehen Pools an MitarbeiterInnen, aber auch praktische digitale Tools zur Verfügung. Mittels Franchisekonzept soll das Erfolgsmodell nun auf ganz Österreich ausgeweitet werden. Aktuell werden FranchisepartnerInnen gesucht. „ Mit unserem neuen gastro:work™ Franchisemodell wenden wir uns sowohl an FirmengründerInnen als auch an etablierte UnternehmerInnen mit Erfahrung in der Gastronomie, Hotellerie oder Arbeitskräfteüberlassung. Uns ist vor allem eine partnerschaftliche, enge Kooperation mit den FranchisenehmerInnen wichtig – im Sinne einer Win-win-Situation für alle Beteiligten durch ein zukunftssicheres Erfolgsmodell für die Gastronomie “, betont Richard Hacksteiner, Gründer und Geschäftsführer von gastro:work™. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/357kXnQ

