Terminaviso: APA-News-Talk „Von Daten zu Content – aber wie zu den Daten?“

Die APA – Austria Presse Agentur lädt am 2. Februar zum digitalen Talk – Expertinnen und Experten diskutieren Best Cases, Potenziale und Grenzen von datengetriebenem Journalismus

Wien (OTS) - Dass der effektive Einsatz von Daten in der Berichterstattung geradezu lebenswichtig sein kann, führt uns die anhaltende Covid19-Pandemie vor Augen. Doch Datenjournalismus funktioniert nur, wenn es brauchbares Datenmaterial gibt. Was brauchen Daten, damit sie gut zu Inhalten verarbeitet werden können – nicht nur im Journalismus? Wo ist automatisierter Journalismus überhaupt sinnvoll? Welche Hürden gilt es zu meistern, und was zeichnet erfolgreiche Projekte aus?

Antworten liefern Expertinnen und Experten im Rahmen einer Digital-Diskussion der APA, bei der auch das Whitepaper „Journalistische Textautomatisierung – Status, Potenziale, Limitationen“ von Katharina Schell, Mitglied der APA-Chefredaktion, präsentiert wird.

Am Podium:



• Ramon Bauer, Landesstatistik Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik

• Markus „fin“ Hametner, Datenjournalist

• Lena Jäger, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

• Katharina Schell, APA



Moderation: Astrid Kuffner



Mittwoch, 2. Februar 2022, 17:00 - 18:30 Uhr

Digitalevent via Zoom: zur Anmeldung

