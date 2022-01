Exzellenz für ImmobilienmaklerInnen

Wien/Salzburg (OTS) - „In den nächsten Jahren wird in der Immobilienbranche kein Stein auf dem anderen bleiben“, ist Georg Spiegelfeld, Präsident des Immobilienring Österreich, überzeugt. Um im Marktumfeld bestehen zu können, ist aus Sicht des Immobilienring Österreich, fachliche Qualität allein nicht mehr ausreichend. Es brauche Exzellenz, so Spiegelfeld. Mit der Einrichtung der iR MasterClasses werden Faktoren wie Mensch, Kultur und Gesellschaft forciert, um beispielsweise Digitalisierung, Mediation oder Konfliktmanagement erfolgreich umsetzen zu können. „Viele unserer Kolleginnen und Kollegen verfügen über Spezialkenntnisse und sind bereit diese in kleinen Teams zu vermitteln. Das sichert unseren Mitgliedern einen großen Vorsprung und dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Spiegelfeld.

Spiegelfeld: „Wir wollen eine Kultur des Lernens, des Austausches unter Kolleginnen und Kollegen sowie der dauerhaften Weiterbildung implementieren.“ Gressenbauer, Vizepräsident des Immobilienring Österreich: „Viele unserer Mitglieder haben sich bereits seit einigen Jahren auf Immobiliensegmente spezialisiert, die spezielles Know- how, Ausbildung und Praxis erfordern.“ Interdisziplinäres Wissen um Energie-, Ressourcen- und Datenmanagement werde dazu kommen. „Laufende Aus- und Weiterbildung und vor allem die enge Zusammenarbeit unseres überregionalen Netzwerkes, sichert den langfristigen Erfolg unserer Immobilienkanzleien“, folgert Gressenbauer. „Gemeinsam Ziele setzen und als Team Lösungen für unsere Kunden entwickeln“, sieht Spiegelfeld als Credo des Immobilienring Österreich.

Mindestens fünf Jahre am Markt, fixer Bürostandort mit professioneller Bürostruktur, Maklerkonzession, Haftpflichtversicherung gegen Vermögensschäden und Maklerehrenkodex sind für den Beitritt verpflichtend. Über 60 Kanzleien, mehr als 400 Immobilienexperten auf über 80 Standorten in Österreich, sind selbstständige Unternehmen, die sich als Verein im Immobilienring konstituiert haben. Die Online-Immobilienbörse www.ir.at mit über 15.300 Objekten, ist eines der größten Immobilienportale Österreichs.

