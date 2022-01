EYFON | VIG YouthDays 2021 – "Meine Zukunftsperspektive mit Corona"

Erfolgreiche Kooperation trotzt der Pandemie und gibt Jugend Chancen

Neumarkt in der Steiermark/Wien (OTS) - Zum zweiten Mal fanden Ende 2021 die EYFON | VIG YouthDays statt – pandemiebedingt erstmalig in digitaler Form. In seiner Funktion als Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG), der führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, lud der Wiener Städtische Versicherungsverein in Kooperation mit dem Europäischen Jugendforum Neumarkt (EYFON) die Kinder von MitarbeiterInnen der VIG-Tochtergesellschaften und VIG-Holding ein, ihre Ideen und Gedanken zum Thema „Meine Zukunftsperspektive mit Corona“ zu teilen. Als Hauptpreise für die vier besten und kreativsten Beiträge winkten Tablets und Smartphones.

Der Wettbewerb

Die besten Beiträge wurden von einer Jury ausgewählt und die Jugendlichen wurden im November und Dezember 2021 dazu eingeladen, über diese im Rahmen mehrerer Zoom-Meetings zu diskutieren.

Neben den Präsentationen der einzelnen Beiträge durch die TeilnehmerInnen standen bei den virtuellen Treffen auch Impulsreferate und Statements von EYFON Präsident Dr. Christoph Leitl, EYFON Geschäftsführer Mag. Christian Buchmann und Mag. Dieter Bacher vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung auf dem Programm.

Die Gewinnerinnen

Unter den Einsendungen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Moldawien, Polen, Rumänien, Serbien und Ukraine waren selbstgedrehte Filme, Essays und Kollagen. Die TeilnehmerInnen beeindruckten die EYFON und VIG – Jury mit ihrem Einfallsreichtum, ihren eigenen Erfahrungen in Zeiten der Pandemie und ihrem positiven Blick auf die Zukunft. Die Entscheidung, welcher der Beiträge am kreativsten war, wer sich am besten mit dem vorgegebenen Thema auseinandergesetzt hat und wer in den Meetings auch die anderen TeilnehmerInnen überzeugen konnte, fiel dementsprechend schwer.

Bei der Preisverleihung im Dezember, die ebenso virtuell stattfand, kürte Prof. Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der VIG, die vier Gewinnerinnen: Andreea aus Moldawien, Elene aus Georgien, Viktoriia aus der Ukraine und Eneida aus Albanien. Dank ihres Engagements, ihrer Begeisterung und ihren guten Ideen wurde dieses digitale Format zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten.

„Das Gemeinsame vor das Trennende stellen und über Grenzen hinweg zu agieren, das liegt uns vor allem bei der jungen Generation besonders am Herzen. Nach einer pandemiebedingten Pause fanden die EYFON VIG Youth Days 2021 endlich wieder statt – zum gesundheitlichen Schutz aller Beteiligten zwar virtuell, aber deswegen nicht weniger intensiv, bunt und vielfältig. Europas Jugend ist unsere Zukunft und wir freuen uns sehr, mit dieser großartigen Initiative jungen Menschen den hohen Wert von Internationalität, Diversität und interkulturellem Verständnis näher bringen zu können“, betont Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNGSVEREIN

Der Wiener Städtische Versicherungsverein fördert gezielt Projekte, die internationalen Brückenbau und länderübergreifende Begegnungen forcieren, wie unter anderem das VIG Kids Camp, das 2019 sein zehnjähriges Jubiläum feierte, aber 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht stattfand. 2019 lud der Wiener Städtische Versicherungsverein in Kooperation mit dem Europäischen Jugendforum Neumarkt (EYFON) 2019 erstmals zu den EYFON VIG YouthDays ein. Neben Workshops, Diskussionsrunden und Vorträgen zum Thema Europa erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Ungarn, der Slowakei und Tschechien ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm – von Geocaching, Go-Kart-Fahren am Red Bull Ring bis zum Besuch im Klettergarten.

EYFON

Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) ist ein Begegnungs- und Dialogzentrum, bei dem europäische Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, bei jungen Menschen Begeisterung für Europa zu wecken und eine positive Emotion zum vereinten Europa auszulösen. Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, im Dialog mit Gleichaltrigen ein Leitbild für Europa zu finden, sich damit zu identifizieren und dieses aktiv zu propagieren. „EYFON ist stolz, Partner wie den Wiener Städtischen Versicherungsverein zu haben, die mit ihrem Beitrag in das Zusammengehörigkeitsgefühl so vieler junger Menschen in Europa und in die Entwicklung ihrer Lebensperspektiven investieren“, unterstreicht Dr. Christoph Leitl, Initiator des Projektes und Präsident von EYFON.

EYFON European Youth Forum Neumarkt

GF Mag. Christian Buchmann

Tel: 0664/2644712

office @ eyfon.at