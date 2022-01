Heute Montag, 24. Jänner: 8. Barbara Prammer-Symposium

Online-Konferenz zum Thema „Leben frei von Gewalt. Die Istanbul Konvention und ihre Perspektiven.“

Wien (OTS/SK) - Kommenden Montag, 24. Jänner 2022, 10:00 Uhr findet online das 8. Barbara Prammer Symposium statt. Thema der Online-Konferenz ist die Umsetzung der Istanbul Konvention in Österreich sowie Forderungen für einen verbesserten Schutz von Frauen vor Gewalt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der SPÖ-Frauen, des SPÖ-Parlamentsklubs, des Renner-Instituts und der Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Redner*innen sind u.a. SPÖ-Klubvorsitzende und Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, 2. Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende und Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses Eva-Maria Holzleitner, die Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig und der Generalsekretär der FEPs László Andor. Keynote-Sprecherinnen sind die Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie Rosa Logar und die Leiterin des Sekretariats im Europarat zum Monitoring der Umsetzung der Istanbul Konvention Johanna Nelles. ****

Zeit: Montag, 24. Jänner 2022, 10 Uhr, online (https://www.facebook.com/spoeparlamentsklub/live; https://youtu.be/vOWXSwZH9KE)

Das Programm des medienöffentlichen Teils des Symposiums:

10.00 Eröffnung:

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Klubvorsitzende und Bundesparteivorsitzende

Begrüßung:

Doris Bures, Zweite Präsidentin des Nationalrats, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts

Eröffnungstalk:

Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende

Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-Renner-Instituts

László Andor, Generalsekretär der FEPS

Keynotes:

Rosa Logar, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, GREVIO-Mitglied

Johanna Nelles, Leiterin des Sekretariats im Europarat zum Monitoring der Umsetzung der Istanbul Konvention (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at