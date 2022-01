Greenpeace zur Treibhausgasbilanz: Nur kurze Verschnaufpause für Klima

Treibhausgasbilanz 2020 mit kurzfristigem Rückgang klimaschädlicher Emissionen - Umweltschutzorganisation fordert überfälliges Klimaschutzgesetz

Wien (OTS) - Die gestern präsentierten österreichischen Treibhausgaszahlen für 2020 zeigen einen deutlichen Rückgang der klimaschädlichen Emissionen von 7,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Klarer Treiber für den rückläufigen Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen waren die harten Lockdowns aufgrund der Corona-Krise ab März 2020. Sie führten zu geringerer wirtschaftlicher Tätigkeit und einem Rückgang im Mobilitätsverhalten. Die Schließung des letzten Kohlekraftwerks in Österreich schlägt aber ebenfalls zu Buche. “Der Rückgang der Treibhausgase im Jahr 2020 gibt kaum Grund zum jubeln. Der Großteil der Einsparungen ist auf die coronabedingten Lockdowns zurückzuführen. Das ist keine Trendumkehr. Bereits für das Jahr 2021 ist wieder mit einem Anstieg der Emissionen zu rechnen”, zeigt Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace, auf.

Besonders problematisch: Seit dem Jahr 2021 gibt es in Österreich kein Klimaschutzgesetz mehr, das den Umgang mit Treibhausgasemissionen regelt. Bis 2020 war eine jährliche und kontinuierliche Reduktion an Treibhausgasen vorgesehen, die in Form von Höchstmengen im Gesetz festgehalten wurde. Die Überschreitung der Höchstmengen wurde anhand der im Januar veröffentlichten Treibhausgasbilanz bemessen - so kam es im Jahr 2020 coronabedingt zu keinem Mehrausstoß. Eine Überschreitung hätte jedoch ohnehin keine ausreichenden Konsequenzen nach sich gezogen, vor allem hätte sie nicht in stärkere Klimaschutzmaßnahmen gemündet. Das muss sich im neuen und längst überfälligen Klimaschutzgesetz ändern. “Die Klimaneutralität 2040 wurde von der Regierung als Ziel präsentiert, jedoch fehlt nach wie vor der gesetzlich verankerte Fahrplan, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Ohne ein wirksames Klimaschutzgesetz befindet sich Österreich im Blindflug und kann kaum Kurs in Richtung Klimaneutralität 2040 halten”, kritisiert Duregger. Greenpeace fordert daher die rasche Umsetzung des Klimaschutzgesetzes mit einem paris-konformen Reduktionspfad für klimaschädliche Emissionen bis 2040.

