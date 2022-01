Sodexo serviert abwechslungsreiches Mittagessen mit HungryLama

Mit der Sodexo Restaurant Pass Card kann in Oberösterreich ab sofort unkompliziert bestellt und auch im Homeoffice gegessen werden.

Als starker Partner der Gastronomie macht Sodexo Appetit auf die Arbeitswelt der Zukunft. Mit dem abwechslungsreichen und gesunden Mittagessen verbessern Firmen die Work-Life-Balance ihrer Teams und unterstützen die regionale Gastronomie Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Austria

Linz (OTS/LCG) - Ausgewogene und gesunde Ernährung in der Mittagspause tut nicht nur dem eigenen Wohlbefinden, sondern auch der Gastronomie gut. Sie hat mit den Einschränkungen durch die Pandemie seit bald zwei Jahren zu kämpfen. Vor allem in den ländlichen Regionen leiden die Wirte unter der zunehmenden Arbeit im Homeoffice, weil die Stammgäste zum Mittagessen ausbleiben. Der oberösterreichische Lieferdienst HungryLama serviert die Lösung und verbindet Restaurants mit ihren Gästen. Dabei legt das junge Team aus Linz großen Wert darauf, die Wertschöpfung in Österreich zu halten und den Gastropartnern günstige Konditionen zu ermöglichen, die ihr Überleben sichern.

HungryLama und Sodexo verbinden die regionale Gastronomie mit der Arbeitswelt von morgen.

Ab sofort kann in Oberösterreich auch mit der Sodexo Restaurant Pass Card bei HungryLama bestellt und bezahlt werden. Das Essen aus dem Lieblingsrestaurant kommt direkt ins Büro oder Homeoffice und sorgt für eine gesunde und motivierende Arbeitspause, die besonders bei der Arbeit in den eigenen vier Wänden oft zu kurz kommt. Und der Gastronomie schmeckt’s auch: Mit HungryLama und Sodexo kann sie neue Gäste zu Tisch bitten und kulinarisch verwöhnen.

„Als starker Partner der Gastronomie macht Sodexo Appetit auf die Arbeitswelt der Zukunft. Mit dem abwechslungsreichen und gesunden Mittagessen verbessern Firmen die Work-Life-Balance ihrer Teams und unterstützen die regionale Gastronomie“ , ist Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Austria, dem Marktführer für Essensgutscheine, überzeugt.

Das gemeinsame Mittagessen mit Kollegen bleibt für den Teamgeist und den informellen Austausch auch weiterhin unersetzlich: Mit Sodexo können sich Kollegen auch beim hybriden Betrieb zwischen Büro und Homeoffice gemeinsam in einem Lokal ihrer Wahl zum Mittagessen treffen, damit der persönliche Kontakt nicht zu kurz kommt.

Weitere Informationen zur Essensbestellung mit HungryLama in Oberösterreich auf hungrylama.at und sodexo.at

