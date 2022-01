Nehammer: „Freue mich auf die Zusammenarbeit mit CDU-Chef Friedrich Merz“

Sachslehner: Hervorragendes Ergebnis als klares Bekenntnis zu bürgerlichem Kurs der Mitte

Wien (OTS) - „Ich freue mich auf eine gute und enge Zusammenarbeit mit CDU-Chef Friedrich Merz, der am heutigen digitalen CDU-Parteitag mit 94,62% von den Delegierten in beeindruckendem Ausmaß gewählt wurde. Österreich und Deutschland verbindet nicht nur die Nachbarschaft, sondern auch eine enge Partnerschaft in den vielfältigsten Bereichen - was sich auch darin widerspiegelt, dass Deutschland Österreichs wichtigster Handelspartner ist. Umso wichtiger ist eine starke Christdemokratie in unseren beiden Ländern“, erklärt Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer.

„Ich gratuliere Friedrich Merz herzlichst zu seiner neuen Aufgabe als CDU-Chef. Dass ihm die Delegierten derart geschlossen das Vertrauen ausgesprochen haben, ist als klares Bekenntnis zu einem bürgerlichen Kurs der Mitte zu verstehen, der jenem der Volkspartei in Österreich sehr ähnlich ist. Unsere Parteien werden auch in Zukunft gut abgestimmt zusammenarbeiten, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft konsequent zu bewältigen“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

