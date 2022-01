„100 Objekte aus den Landessammlungen“: Buchneuerscheinung anlässlich 100 Jahre Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: Objekte der Landessammlungen repräsentieren die beeindruckende Geschichte unseres Bundeslandes

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem umfassenden Bildband würdigt eine neue Publikation der Landessammlungen Niederösterreich das Bundesland anlässlich seines 100-jährigen Bestehens. „Das Jubiläum unseres Bundeslandes ist Anlass, ausgewählte Schätze aus den Landessammlungen ins Schaufenster zu stellen. Die 100 Objekte erzählen abwechslungsreich und spannend die Geschichte Niederösterreichs: Vom 4,5 Milliarden Jahre alten Meteoritenstück bis hin zu einem Kunstprojekt aus dem Jahr 2021 spannt sich der interessante Bogen“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Aus den Bereichen Natur, Archäologie, Kulturgeschichte und Kunst werden museale Objekte in einer Auswahl der jeweiligen Sammlungsleitung vorgestellt. Als Special wird zudem anhand konkreter Beispiele die Tätigkeit des Bereichs Restaurierung dargestellt. Die 100 Highlights der Sammlungsbestände sind jeweils auf einer Doppelseite porträtiert. Die Texte stammen von Reinhard Linke und geben spannende Einblicke in Landes-, aber auch Sammlungsgeschichte. So erfährt man, welche politische Dimension ein Schaukelpferd besitzen kann oder welche Abenteuer der barocke „Landhauskelch“ vor seiner aktuellen Rolle als Ausstellungshighlight im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich zu bestehen hatte.

Aber auch der ästhetische Wert der „100 Objekte“ kommt nicht zu kurz, laden doch die großformatigen Abbildungen dazu ein, sich mit Details und außergewöhnlichen Materialien auseinanderzusetzen. Jene Persönlichkeiten, die als Experten ihren jeweiligen Sammlungsbereich verantworten, werden in Arbeitssituationen vorgestellt und beziehen Stellung im Interviewformat „Goethe fragt“. Zusammenhänge zu Johann Wolfgang von Goethe, dem wichtigsten Sammler des deutschsprachigen Raums, stellt Sandra Sam (Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften, Universität für Weiterbildung Krems) in ihrem Beitrag „Museum und museale Sammlung als Ort der Objekte“ her. Der Leiter der Landessammlungen Niederösterreich Armin Laussegger würdigt in seinem Intro „Museale Objekte als Bedeutungsträger“ und stellt in Folge die Institution vor, die über sechs Millionen Schätze bewahrt, erforscht und der Öffentlichkeit nun auch in Buchform zugänglich macht.

100 Objekte aus den Landessammlungen Niederösterreich herausgegeben von Armin Laussegger für das Amt der NÖ Landesregierung. Erhältlich in den Shops des Museums Niederösterreich in St. Pölten und der Landesgalerie Niederösterreich in Krems sowie auf Bestellung über die Adresse post.k1 @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse