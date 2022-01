SPÖ-Herr zum Klima-Fahrplan: „Wien zeigt vor, wie Klimaschutz gelingen kann“

Soziale Gerechtigkeit bei Wiener Klimapolitik im Fokus

Wien (OTS/SK) - „Sozialer Klimaschutz ist das wichtigste Prinzip für den kommenden Fahrplan der Stadt Wien und das muss österreichweit Vorbild werden“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr anlässlich des heute präsentierten Klimafahrplans der Wiener Stadtregierung. Dieser definiert große und mutige Schritte der Stadt hin zur CO2-Neutralität bis 2040. „Wien macht Nägel mit Köpfen mit ganz konkreten Maßnahmen wie fortschrittlicher Klimaschutz bis 2040 gelingen soll.“ So wird weiter auf den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, auf klimagerechtes und leistbares Wohnen und eine klimafreundliche Energieversorgung gesetzt. Herr macht auch darauf aufmerksam, dass in Wien die soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz bei all den Maßnahmen im Fokus steht: „Wien hat schon immer soziale Verantwortung übernommen und macht das jetzt auch in der Klimapolitik: Durch die Schaffung von neuen Green Jobs, den Ausbau von leistbarem und nachhaltigem Wohnraum und Investitionen in lebenswerte Grätzel profitieren jene Menschen, die besonders unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden!“****

„Bereits jetzt hat Wien den geringsten CO2-Ausstoß pro Kopf und laut jüngsten Berechnungen des Umweltbundesamtes prozentuell im Jahr 2019 die meisten CO2-Emissionen im Bundesländervergleich eingespart. Außerdem hat die Stadt ein gut ausgebautes und dichtes Öffi-Netz und arbeitet weiter daran, eine Infrastruktur zu schaffen, die es allen ermöglicht, noch weniger CO2 zu verbrauchen“, so Herr, die darauf verweist, dass Wien bis zum Ende der Regierungsperiode mehr Photovoltaik-Anlagen errichten will, als in den letzten 15 Jahren zusammen. Zudem werde massiv in Fernwärme und Fernkälte investiert, um so zusätzlich CO2 einzusparen.

Durch die Initiative raus aus dem Asphalt, der Begrünung und Beschattung von öffentlichen Plätzen und der Schaffung von neuen Waldflächen, werden zudem die gefühlten Temperaturen im Sommer maßgeblich reduziert und die Stadt klimafit gemacht. Abschließend fordert Herr von der Bundesregierung mehr Tempo im Klimaschutz ein und sieht Wien hier als Vorbild: „Während die Bundesregierung die CO2-Neutralität bis 2040 nur angekündigt hat, bleibt sie weiter konkrete Maßnahmen und Schritte schuldig, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Beispielsweise ist das Klimaschutzgesetz seit mehr als einem Jahr ausständig! Hier zeigt Wien wie es geht und legt erstmals ein detailliertes Maßnahmenpaket mit konkreten Schritten und Plänen vor und zeigt wie die Klimaneutralität erreicht werden kann! Ein Blick nach Wien würden ÖVP und Grünen nicht schaden!“ (Schluss) up



