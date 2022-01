DAPPER LABS UND UFC STARTEN „UFC STRIKE": EIN VÖLLIG NEUES NFT-ERLEBNIS FÜR MMA-FANS ÜBERALL

Vancouver, Bc und Las Vegas (ots/PRNewswire) - Exklusives digitales Sammlerstück - Erlebnis wird ikonische Momente und spannende Video-Highlights von epischen UFC-Kämpfen zeigen

Erstes Pack wird am Sonntag, 23. Januar, veröffentlicht

UFC®, die weltweit führende Mixed Martial Arts-Organisation, und Dapper Labs, Hersteller von NBA Top Shot und NFL ALL DAY, gaben heute die offizielle Einführung ihres mit Spannung erwarteten NFT-Sammelprodukts UFC Strike bekannt. Das brandneue Sammlererlebnis, das am Sonntag, den 23. Januar, ab 14 Uhr (EST)/ 11 Uhr (PT) für Fans verfügbar ist, gibt MMA-Fans zum ersten Mal die Möglichkeit, die epischsten und meistdiskutierten Kampfmomente in der Geschichte der UFC zu besitzen.

UFC Strike startet zunächst als Open Drop mit insgesamt 200.000 Packs und einer ersten Runde von 100.000 „Fully Loaded"-Packs, bestehend aus drei NFT Moments, die unglaubliche Finishes und erstaunliche Schlag- und Grappling-Darbietungen von UFC-Kämpfern wie Francis Ngannou, Amanda Nunes, Kamaru Usman, Rose Namajunas, Derrick Lewis, Justin Gaethje und anderen enthalten. Diese NFT-Momente enthalten die besten Action-Aufnahmen aus verschiedenen Kameraperspektiven, Announcer-Kommentare und Publikumsreaktionen von echten Kämpfen - eine Premiere für Dapper Labs - um das Erlebnis noch lebendiger zu machen. Mit robusten Audio- und Videoinhalten ist jeder UFC Strike-Moment NFT darauf ausgelegt, ein bestimmtes Ereignis der UFC-Geschichte festzuhalten, zu würdigen und zu feiern.

„Dapper Labs ist ein Innovator in diesem Bereich und hat eine Branche geschaffen, die es vor einigen Jahren noch nicht gab", sagte Tracey Bleczinski, Senior Vice President of Global Consumer Products bei UFC. „Ihre Vision für das Potenzial dieser Produkte ist der Grund, warum die UFC Dapper Labs als ersten NFT-Partner ausgewählt hat. Wir sind begeistert, dass wir endlich diese tollen digitalen Sammlerstücke anbieten können, um das UFC-Erlebnis für unsere Fans zu bereichern."

Um zum ersten Open Drop zu gelangen, können Fans einfach ufcstrike.com besuchen, wo sie sich in die Warteschlange einreihen, um ein Pack (solange der Vorrat reicht) zum Preis von $50,00 USD zu kaufen. Während sich UFC Strike in den kommenden Monaten weiterentwickelt, wird das Erlebnis zusätzliche Drops enthalten, die eng auf den UFC-Eventkalender abgestimmt sind. Es wird auch zusätzliche Funktionen wie einen Peer-to-Peer-Marktplatz enthalten, auf dem Fans ihre Momente verbinden, kaufen und verkaufen können.

Nach der ersten Ausgabe am 23. Januar wird eine zweite Runde von"Fully Loaded" UFC Strike Packs zum Preis von $50.00 USD ab Montag, 31. Januar um 2 pm ET/ 11 am PTfür Fans erhältlich sein (solange der Vorrat reicht).

„Dapper Labs hat den Übergang zum Web3 beschleunigt, indem es neue Anwendungen und Plattformen entwickelt hat, die Millionen von Fans großartige Benutzererfahrungen ermöglichen. Die Partnerschaft mit der UFC, einer der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt mit einer globalen Fangemeinde von mehr als 625 Millionen Menschen, ist der nächste Schritt, um noch mehr Menschen die Vorteile der Dezentralisierung näher zu bringen und gleichzeitig eingefleischten UFC-Fans eine sinnvolle Erfahrung zu bieten, damit sie die Momente, die ihnen wichtig sind, sammeln und besitzen können", sagte Caty Tedman, Leiterin der Partnerschaften bei Dapper Labs.

Weitere Informationen über den Start von UFC Strike und den Kauf von Packs finden Sie unter ufcstrike.com.

Über UFC®

Die UFC® ist die weltweit führende Mixed Martial Arts-Organisation (MMA) mit mehr als 625 Millionen Fans und 178 Millionen Followern in den sozialen Medien. Die Organisation produziert jährlich mehr als 40 Live-Events in einigen der prestigeträchtigsten Arenen auf der ganzen Welt und sendet an rund 900 Millionen TV-Haushalte in mehr als 175 Ländern. Auf der Liste der UFC-Athleten stehen die besten MMA-Athleten der Welt, die mehr als 70 Länder vertreten. Zu den digitalen Angeboten der Organisation gehört UFC FIGHT PASS®, der weltweit führende Streaming-Dienst für Kampfsportarten. UFC wurde 2016 vom globalen Sport- und Unterhaltungsunternehmen Endeavor zusammen mit den strategischen Investoren Silver Lake Partners und KKR übernommen. Der Hauptsitz der UFC befindet sich in Las Vegas, Nevada. Für weitere Informationen besuchen Sie UFC.com und folgen Sie der UFC auf Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram und TikTok: @UFC.

‍Über Dapper Labs

Dapper Labs, das Unternehmen hinter NBA Top Shot und der Flow-Blockchain, nutzt die Blockchain-Technologie, um Fans auf der ganzen Welt NFTs und neue Formen des digitalen Engagements zu ermöglichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Dapper Labs Verbraucherenthusiasten einen echten Anteil am Spiel gegeben, indem es sie näher an die Marken gebracht hat, die sie lieben, indem es engagierte und aufregende Gemeinschaften aufgebaut hat, zu denen sie beitragen können, und indem es ihnen neue Wege eröffnet hat, selbst zu Kreativen zu werden. Zu den aktuellen Studiopartnern von Dapper Labs gehören die NBA, NBPA, WNBA, WNBPA, LaLiga, NFL, NFLPA, Warner Music Group, Ubisoft, Genies und UFC. Zu den namhaften Investoren von Dapper Labs gehören unter anderem Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung und die Gründer von Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga und AngelList. Weitere Informationen über die Produkte und die Aufgabe von Dapper Labs finden Sie unter dapperlabs.com.