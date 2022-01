FPÖ – Hauser: Impfzwang und Lockdowns für Ungeimpfte sind eine Schande!

Wien (OTS) - „Die vier Systemparteien führen eine Impfpflicht ein, obwohl der Bevölkerung versprochen wurde, dass es keine Impfpflicht geben wird. Stichhaltige Argumente für diese Zwangsmaßnahme gibt es nicht“, sagte heute FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser. Die Regierung behaupte, mit dem Impfzwang verhindere man weitere Lockdowns. „Man muss nur nach Schweden schauen, wo die Bevölkerung nicht von der faktenwidrigen Politik der Regierung von einem Lockdown zum nächsten gejagt wurde. Die Schweden stehen besser da als Österreich“, so Hauser, der den ungerechtfertigten Dauerlockdown für die ungeimpften Menschen in Österreich, die seit 15. November aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, als „echte Schande“ bezeichnete. Diese Menschen seien den Regierungsparteien und den anderen Oppositionsparteien vollkommen egal.

Hauser ging auch auf die Impfnebenwirkungen ein. Minister Mückstein spiele das Thema seit Monaten herunter und tue so, als gebe es keine. Demgegenüber stünde zum Beispiel ein offener Brief von mehr als 200 Ärzten an die Ärztekammer, wonach man die Anzahl der berichteten Nebenwirkungen nur als erschreckend bezeichnen könne. Hauser verwies auch auf Daten der EMA, welche die Schönfärberei des grünen Gesundheitsministers widerlegen würden.

Dass der Impfzwang der Weg aus der Pandemie sei, auch das seien Fakenews der Regierung, so Hauser unter Verweis auf Portugal, das Minister Mückstein in einer Anfragebeantwortung im Dezember noch als Beispiel für diese Behauptung angeführt habe. Bei einer Impfquote von 90 Prozent sei aber zum Beispiel am 10. Jänner die 7-Tage-Inzidenz in Portugal bei mehr als 2.600 gelegen.

„Statt der Bevölkerung eine evidenz- und faktenbefreite Impfpflicht aufzuzwingen, hätte die Regierung längst den ‚Plan B‘ der Freiheitlichen umsetzen müssen“, betonte Hauser.

