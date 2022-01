Die Parlamentswoche vom 24. bis 28. Jänner 2022

Internationaler Holocaust-Gedenktag, Nationalratspräsident Sobotka in Berlin

Wien (PK) - Das Parlament begeht den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust kommenden Donnerstag mit einer virtuellen Podiumsdiskussion. Bis 28. Jänner wird der Schriftzug #WeRemember auf die Fassade des Parlamentsgebäudes am Josefsplatz projiziert. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist bei einem offiziellen Besuch in Berlin.

Montag, 24. Jänner 2022

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hält sich für einen offiziellen Besuch bis 25. Jänner in Berlin auf. Er trifft dort für Gespräche mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Knesset-Sprecher Mickey Lewi zusammen.

Donnerstag, 27. Jänner 2022

11.00 Uhr: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lädt anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zu einer virtuellen Podiumsdiskussion unter dem Titel "Zeit zum Reden". Die Veranstaltung wird live in der Mediathek auf der Parlamentswebsite sowie in ORF2 übertragen.

