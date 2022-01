ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 4 von 24. Jänner 2022 bis 30. Jänner 2022)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 24. Jänner 2022

NRP Wolfgang Sobotka reist nach Berlin (Bis 25.01.)

13:30 Treffen von NRP Wolfgang Sobotka mit Waisenkindern aus Russland (Plenarsaal)

Dienstag, 25. Jänner 2022

15:00 Einkleidung der Olympiateilnehmer für Peking mit BM Klaudia Tanner (1010 Wien, Vienna Marriott Hotel)

Mittwoch, 26. Jänner 2022

13:00 BM Klaudia Tanner nimmt an der Verabschiedung der Olympiateilnehmer für Peking teil (Präsidentschaftskanzlei)

17:00 BM Klaudia Tanner nimmt an einem Online-Talk mit Peter L. Eppinger teil (1090 Wien, BMLV)

Donnerstag, 27. Jänner 2022

NRP Wolfgang Sobotka nimmt an einer Diskussionsrunde anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktags teil (Palais Epstein, Live-Übertragung auf ORF2)

18:00 Politische-Akademie-Präsidentin Bettina Rausch, Europaabgeordnete und Delegationsleiterin Angelika Winzig und Patrick Voller, Secretary of External Relations der Europäischen Volkspartei, nehmen an der Veranstaltung „Für uns in Brüssel. Mit uns im Gespräch.“ teil (Managementclub, Kärntner Straße 8/5, 1010 Wien)

EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt an einer Zeremonie im Gedenken an die Opfer des Holocaust im Europäischen Parlament in Brüssel teil

Freitag, 28. Jänner 2022

11:00 Antrittsbesuch von StS Claudia Plakolm bei BM Klaudia Tanner (1090 Wien, BMLV)

Sonntag, 30. Jänner 2022

EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt am Gottesdienst anlässlich "10 Jahre Seligsprechung Hildegard Burjan" im Wiener Stephansdom teil

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/